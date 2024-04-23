استشاري: التطعيمات بوابة للحماية من الأمراض

جدة – ياسر خليل

أكد استشاري الأطفال الدكتور نصرالدين الشريف لـ”البلاد”، أن الأسبوع العالمي للتحصينات الذي يحتفل به العالم يوم غد الأربعاء ولمدة 7 أيام يؤكد تعزيز استخدام اللقاحات لحماية الناس في جميع الأعمار من الأمراض ،موضحاً أن التطعيمات تعتبر، خير وسيلة للحماية من الأمراض لكونها تعمل على تكوين مناعة أو مقاومة ضد الأمراض، حيث تعمل على تحفيز الجهاز المناعي للجسم لحماية الشخص من الإصابة أو المرض، كما يعتبر التطعيم من الآليات التي أثبتت فعاليتها في مكافحة الأمراض المعدية التي تهدد الحياة والقضاء عليها، وذلك من خلال تقوية الجهاز المناعي الذي يعزز الحصانة ضد الفيروسات.

وقال إن التحصين عنصر أساسي في الرعاية الصحية الأولية وحق إنساني لا جدال فيه، لكون اللقاحات تعتبر ضرورية أيضًا للوقاية من تفشي الأمراض المعدية ومكافحتها، وبذلك فالتطعيمات تعزز الأمن الصحي العالمي بأعتبارها أداة حيوية في المعركة ضد مقاومة مضادات الميكروبات

وتابع : منذ القدم لعبت التطعيمات دورًا مهمًا في حماية المواليد والأطفال والبالغين من الأمراض المعروفة والتاريخية منذ القدم ، ومع مرور الوقت زاد اكتشاف الكثير من اللقاحات لحماية البشرية من الفيروسات الخطيرة والشرسة ومن ذلك

لقاحات الإيبولا والكوليرا وكورونا التي لعبت دورًا محوريًا في مكافحة تفشي الأوبئة ، وقد أدت هذه اللقاحات إلى خفض معدلات الوفيات والمرض العالمية، كما نجحت اللقاحات على مدار عقود في انتشال الملايين من الموت بأحد الأمراض الفتاكة، فالأرقام المعلنة سنويًا تكشف حجم الإنجازات التي نعمت بها البشرية منذ اكتشاف لقاحات للأمراض التي حصدت ملايين سابقًا، وكيف أنقذت أرواحًا عصفت بها الفيروسات القاتلة وأرقدتها سنوات، ومن هنا فإن اللقاحات تمثل واحدة من أعظم قصص النجاح في تاريخ الطب الحديث.

ونوه د.الشريف أن المملكة تعد من أوائل الدول في الجوانب الوقائية وحماية المجتمع من الأمراض ، وذلك من الولادة وإلى كبر السن ، فجميع اللقاحات الأساسية المحددة في شهادة التطعيمات تعطى منذ الولادة بهدف حماية الأطفال بالمملكة وفئات المجتمع من الأمراض المستهدفة بالتحصين، والحفاظ على خلو المملكة من شلل الأطفال، وإزالة الحصبة، والحصبة الألمانية، والنكاف، إضافة إلى خفض معدلات بقية الأمراض المستهدفة بالتحصينات .

وخلص الشريف إلى القول: لا ننسى جهود العلماء والباحثين الذين يقضون جل وقتهم وراء اكتشاف اللقاحات وإجراء الدراسات والأبحاث العلمية لحماية البشرية وقد عشنا أصعب الفصول أثناء جائحة كورونا ، كما لا ننسى الإنجازات التي حققها علماء الطب واللقاحات في مجال الصحة العامة، بما في ذلك القضاء على الجدري، والقضاء على شلل الأطفال، وغيرها من الأمراض التي تهدد صحة الانسان.