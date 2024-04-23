«أضغاث أحلام» في جامعة الطائف

البلاد ــ الطائف

شهد مسرح جامعة الطائف عرض مسرحية “أضغاث أحلام” التي قدمها طلاب وطالبات جامعة الإمام محمد بن سعود، وذلك ضمن مهرجان المسرح الجامعي لدول مجلس التعاون الخليجي في نسخته السادسة.

وتناولت المسرحية قضايا الواقع والأحلام بشكل ملموس، حيث مزجت بين المشاعر والتناقضات في عالم الشخصية الرئيسية، مما أثار تساؤلات واستفسارات حول معنى الواقع والحلم وكيفية تفاعلهما معًا.

وعقب العرض المسرحي، ناقشت لجان التحكيم بشكل مفصل في ندوة عمل تطبيقية، باستعراض جوانب الإخراج والأداء والتأثيرات الفنية الأخرى التي امتازت بها، حيث أشرك الحضور في تبادل الآراء والافكار بتحليلات عميقة حول الرسالة الفنية والمعاني الرمزية التي تحملها المسرحية؛ التي تركت بصمة واضحة في أذهان الجمهور والمشاركين، وما أثارته من التساؤلات والمناقشات حول قضايا الواقع والأحلام.