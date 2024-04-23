«أرامكو» توسع استثماراتها البتروكيماوية في الصين

البلاد – الظهران

تبحث “أرامكو السعودية”، إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات، الاستحواذ على حصة بنسبة 10 % في شركة “هنجلي للبتروكيميائيات” الصينية، وفق التقييمات والموافقات اللازمة.

ووقّعت الشركتان مذكرة تفاهم بشأن الصفقة المقترحة التي تتوافق مع استراتيجية أرامكو السعودية لتوسيع وجودها بقطاع التكرير والكيميائيات والتسويق في الأسواق الرئيسية ذات القيمة العالية، وتعزيز برنامجها لتحويل السوائل إلى كيميائيات، وتأمين اتفاقيات طويلة الأجل لإمدادات النفط الخام.

وتُعد “هنجلي للبتروكيميائيات” شركة تابعة وخاضعة لسيطرة مجموعة هنجلي للبتروكيميائيات، وتمتلك وتدير مصفاة بطاقة 400 ألف برميل في اليوم، ومجمعًا متكاملًا للمواد الكيميائية في مقاطعة لياونينغ بالصين، وعدة معامل ومرافق إنتاج في مقاطعتي جيانغسو وقوانغدونغ.

وقال الرئيس للتكرير والكيميائيات والتسويق في أرامكو السعودية، الأستاذ محمد بن يحيى القحطاني: “تدعم هذه المذكرة جهودنا الرامية إلى تنمية نطاق أعمالنا في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق على المستوى العالمي، ونعمل باهتمام لتوسيع حضورنا في السوق الصينية المهمة”.