5.59 % نسبة العائد.. إصدار صكوك «صح» لشهر أبريل

البلاد – الرياض

بدأ الاشتراك في إصدار شهر أبريل لمنتج صح للصكوك الحكومية في المملكة والمخصص للأفراد ، وتم تحديد نسبة العائد عند 5.59 % وسيتم التخصيص في يوم 30 أبريل الحالي، فيما ستكون فترة الاسترداد من يوم 5 حتى 8 مايو القادم، وسيتم دفع مبالغ الاسترداد في يوم 12 مايو.

ومنتج “صح” عبارة عن أوراق مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية صادرة عن حكومة ​المملكة العربية السعودية من خلال وزارة المالية ويتم الترتيب لها من خلال المركز الوطني لإدارة الدين ، وتم تخصيص منتج “صح” للأفراد بعوائد مجزية يتم طرحها بشكل شهري حسب تقويم الإصدارات، وتكون فترة الادخار لمدة سنة واحدة بعائد ثابت وتصرف الأرباح المستحقة بنهاية عمر الصك (تاريخ الاستحقاق).​ والمنتج مخصص للسعوديين والسعوديات من الأفراد فقط ممن هم فوق عمر 18 سنة، شرط أن يمتلك المشترك حساباً في إحدى المؤسسات المالية (شركة الأهلي المالية، شركة الجزيرة للأسواق المالية، شركة الإنماء للاستثمار، البنك السعودي الأول، وشركة الراجحي المالية). ويتميز المنتج بأنه دون رسوم يوفر عوائد مجزية، ومدعوم حكومياً، وذو مخاطر منخفضة، بالإضافة إلى سهولة الاشتراك، ولا يوجد قيود على الاسترداد.

يذكر أن منتج “صح” أقفل جولته الادخارية الثانية في مارس الماضي، ووصل حجم تخصيص طلباتها الادخارية تراكمياً للجولتين الأولى والثانية إلى 959 مليون ريال، وبلغ مجموع عدد الأفراد المدخرين للجولتين أكثر من 37 ألف مدخر. ويهدف المنتج إلى تمكين الأفراد من تخطيط مالي أفضل للمستقبل​​، وزيادة نسبة الأفراد الذين يدخرون بشكل دوري، وتوفير أسلوب ادخاري آمن وزيادة المعروض من المنتجات الادخارية، وتعزيز ثقافة الادخار​.