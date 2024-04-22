مركز الملك سلمان يواصل مساعداته الإنسانية

البلاد – الرياض

في إطار المساعدات الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للدول والشعوب المحتاجة والمتضررة، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 1.920 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجاً والنازحة في مركز الرصيص بمحافظة الدمازين في ولاية النيل الأزرق بجمهورية السودان، استفاد منها 12.426 فرداً، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي.

وفي اليمن، واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة، تقديم خدماتها العلاجية للمستفيدين.

من جهة ثانية، واصل إسعاف “سبل السلام” في مدينة المنية وشمال لبنان تلبية المهمات في إطار جهود الاستجابة لمتطلبات المرضى والمصابين، بتمويل وإشراف من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع بلدية المنية، حيث تم تنفيذ 66 مهمة خلال أسبوع؛ تنوعت بين إسعاف ونقل المرضى والجرحى من وإلى المستشفيات.