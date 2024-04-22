جامعة الملك خالد تحصد «ذهب الإختراعات»

البلاد ــ أبها

حصد طلاب وطالبات جامعة الملك خالد ميداليتين ذهبيتين وميداليتين فضيتين في معرض جنيف الدولي للاختراعات في نسخته الـ 49 ، بمشاركة أكثر من 1000 اختراع، من نحو 50 دولة حول العالم.

وشاركت الجامعة ممثلة في مركز ريادة الأعمال بالتعاون مع عمادة شؤون الطلاب بأربعة مشاريع في مجالات متنوعة، حيث حقق مشروع نظام رفع مستوى السلامة المرورية في الطرقات باستخدام تقنيات حديثة للطالب حاصل محمد الأسمري (كلية التربية)، ومشروع استغلال الموارد الطبيعية في تصنيع المكثفات الفائقة لتقليل التكلفة وحفظ البيئة للطالب نايف علي القحطاني “كلية الهندسة” الميداليتين الذهبيتين.

وحقق مشروع الذكاء الاصطناعي في كشف تعابير العين magic eye، والذي يسهم في اكتشاف أنماط وحالات التلاميذ داخل الفصل الدراسي باستخدام الذكاء الاصطناعي مما يساعد المعلمين والمعلمات على معرفة مدى تركيز الطلاب والطالبات داخل الفصل الدراسي للطالبات شيماء محمد القربي “كلية الأعمال” ومرام عوض القحطاني “كلية علوم الحاسب” وشيماء حمود العسيري “كلية علوم الحاسب” وريماز فيصل الغامدي “كلية علوم الحاسب”، ومشروع السرير الطبي الذكي الذي يهدف إلى المساهمة في زيادة فاعلية قسم العناية المركزة ومساعدة الأطباء في مراقبة حالة المريض بشكل مستمر تفاعليًّا للطالب ريان محمد القحطاني “كلية الطب” الميداليتين الفضيتين.

وأوضح مدير مركز ريادة الأعمال بجامعة الملك خالد ورئيس الوفد المشارك من الجامعة الدكتور ماجد آل عظيمان أن مشاركة الجامعة كان لها حضورها العلمي والتنافسي بين الابتكارات العالمية المشاركة في المعرض، حيث أبرزت دور الجامعة في الابتكار وريادة الأعمال، وتمثيل الوطن في المحافل الدولية، مشيرًا إلى أن الجامعة حريصة على دعم أصحاب الأفكار والابتكارات من الطلاب والطالبات، لتسهم في رفع مستوى الوعي وتمكين مفهوم ريادة الأعمال، ولتبرز قصص نجاح مشاريع طلاب الجامعة، لخلق فرص عمل جديدة.

يذكر أن المشاريع حصلت على 15 جائزة خاصة من دول تايلند، وفرنسا، والمغرب، والفلبين، وماليزيا، والصين، وكوريا، والبيرو، ولاتيفيا.