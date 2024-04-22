تخريج قيادات في «المستقبل المالي»

البلاد – الرياض

احتفت الأكاديمية المالية في الرياض بتخريج 25 تنفيذياً في القطاع المالي أكملوا برنامجاً يعدُّ الأولَ من نوعه على مستوى المملكة، ضمن رحلة علمية وتدريبية امتدت لأربعة أشهر بالتعاون مع شركاء دوليين، وبمشاركة 17 خبيراً، وذلك خلال اختتام أعمال النسخة الثانية من برنامج “قيادة المستقبل المالي”، بحضور عضو مجلس أمناء الأكاديمية المالية مي بنت محمد الهوشان، وعدد من قيادات وخبراء القطاع المالي بالمملكة.

وأوضح الرئيس التنفيذي للأكاديمية مانع بن محمد آل خمسان، أن البرنامج يهدف إلى تفعيل وتكثيف الرحلة المهنية للمديرين التنفيذيين في القطاع المالي من خلال إعدادهم لتحديات الغد، والتنبؤ بالمستقبل والاحتراز ضد المخاطر المحتملة في بيئة الأعمال، إضافة إلى تصور الوضع الأمثل لاستدامة المنظمة وازدهار أعمالها.

وبيّن أن برنامج “قادة المستقبل المالي 2024” تم تصميمه ليقوم بطرحٍ منفرد باستخدام أساليب وأدوات تدريب مبتكرة ومتنوعة، بما يتوافق مع مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية المملكة 2030، وسعياً للاستمرار في تطوير القيادات المستقبلية للقطاع المالي بالشراكة مع بيوت الخبرة الدولية المتميزة، وبمشاركة أفضل الخبراء في مجال تطوير القيادات.