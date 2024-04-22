المحليات

التصريح ببدء تشغيل خطوط شرق الصين برحلات منتظمة بين المملكة والصين

صحيفة البلادaccess_time14 / شوال / 1445 هـ      22 أبريل 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة بقطاع النقل الجوي والتعاون الدولي، التصريح ببدء تشغيل خطوط شرق الصين برحلات منتظمة (للمسافرين) بين المملكة وجمهورية الصين الشعبية، متجهة من شنجهاي إلى الرياض خلال الموسم الصيفي لعام 2024، بواقع 3 رحلات أسبوعيًا اعتبارًا من 27 أبريل.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة العامة للطيران المدني المستمرة لتعزيز الربط الجوي وتوسيع شبكة النقل الجوي، تحقيقًا لمستهدفات رؤية 2030 المتمثلة في جعل المملكة منصة لوجستية عالمية، وفتح آفاق جديدة للسفر، والمتوافقة مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للطيران.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *