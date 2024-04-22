البيئة تسعى لتطوير صناعة الورد الطائفي

جدة ـ ياسر خليل

اوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف ان الوزارة تعمل مع الجهات ذات العلاقة، سواء على مستوى الزراعة أو على مستوى التصنيع على تطوير صناعة الورد الطائفي من خلال تأهيل المدرجات، وزيادة المساحات المزروعة، ودعم الصناعات التحويلية.

حيث تنتشر مزارع الورد في الهدا والشفا ووادي محرم والوهط والوهيط وتصل أعداد المزارع إلى اكثر من 910 مزرعة ورد ، بإجمالي عدد شجيرات بلغ نحو 1144000 وبمساحة مزروعة تقدر بنحو 270 هكتار من الأراضي الزراعية ، تنتج

550 مليون وردة سنوياً بداية من شهر مارس الى نهاية شهر ابريل ، وتقدر مصانع ومعامل إنتاج وتقطير الورد بحوالي اكثر من 70 مصنعاً ومعملاً لمنتجات لورد الطائفي ،جعلتها تحقق عوائد اقتصادية وثقافية كبيرة حيث يستخرج من الورد الطائفي 80 منتجاً ، فيما تحققت استثمارات في السوق السعودي بلغت 64 مليون ريال فضلًا عن تسجيل 84,450 وردة في موسوعة جينيس كأكبر سلة ورد في العالم .

وأكد ” الخليف ” حرص الوزارة على اقامة المهرجانات والفعاليات الزراعية في مناطق المملكة ومنها منطقة مكة المكرمة للتعريف بالميز النسبية لكل منطقة ودعماً للمزارعين للتعريف بمنتجاتهم وتبادل الخبرات بين المحافظات، واضاف الخليف انه يجب إبراز الدور الذي تقوم به الوزارة في خدمة القطاع الزراعي بالمملكة بشكل عام ، مثمناً التعاون المستمر، والمميز مع امارة منطقة مكة المكرمة ومحافظة الطائف والجهات ذات العلاقة في إنجاح المهرجانات الزراعية ومن ضمنها الورد، والذي دائما يشهد إقبالاً سياحياً، للاطلاع على مراحل وعمليات التقطير واستخلاص المواد العطرية بكل أشكالها و فعاليات وندوات وورش عمل إرشادية وأنشطة مصاحبة للمهتمين بالورد الطائفي والاهم من ذلك تسويق للمنتجات والصناعات من الورد الطائفي .

من جهته اوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي، أن المهرجان يشارك به أكثر من 60 مزارعاً وأسرة منتجة من الحافظة لعرض منتجاتهم الزراعية والتعريف بها فيما يصاحب ذلك فعاليات متنوعة طوال مدة المهرجان 5 أيام من الرابعة عصرا وحتى العاشرة مساءا في مدينة الورود

واستطرد أن برنامج التنمية الريفية المستدامة ” ريف ” وهو أحد من ضمن البرامج المدعومة في منطقة مكة المكرمة ” البرنامج الذي يهدف لتنمية قطاع زراعة وتجارة الورد ” ، حيث يستهدف البرنامج زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية الاستراتيجية لتحقيق التنمية الريفية المتوازنة، وتنويع القاعدة الإنتاجية الزراعية في المناطق الريفية، إضافة إلى رفع الكفاءة والاستغلال الأمثل والمستدام للموارد الطبيعية الزراعية والمائية المتجددة .