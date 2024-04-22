الأخضر الأولمبي يتعثر أمام العراق ويتأهلان معًا لربع نهائي كأس آسيا

محمود العوضي- جدة
فرط المنتخب السعودي الأولمبي في صدارة المجموعة الثالثة بكأس أمم آسيا تحت 23 عامًا 2024 التي تقام في قطر، بعدما خسر أمام منتخب العراق بنتيجة 1-2، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب خليفة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة.
بهذه النتيجة؛ تجمد رصيد الأخضر الأولمبي عند 6 نقاط؛ ليتراجع إلى المركز الثاني، بينما قفز منتخب العراق إلى صدارة المجموعة والمركز الأول برصيد 6 نقاط أيضاً، ولكنه يتفوق بفضل المواجهات المباشرة.
وفي إطار المجموعة ذاتها؛ فاز منتخب طاجيكستان على منافسه التايلاندي بنتيجة 1-0، ليصبح رصيد كل منهما 3 نقاط، وليتأكد خروجهما من منافسات كأس آسيا رسميًا.
وفي دور ربع النهائي البطولة؛ حيث تبدأ المرحلة الاقصائية بخروج المغلوب؛ سوف يلتقي الأخضر الأولمبي مع متصدر المجموعة، التي يتصارع على صدارتها والوصافة منتخبا أوزباكستان وفيتنام في لقائهما المرتقب غدًا الثلاثاء، بينما يواجه منتخب العراق وصيف المجموعة ذاتها.
هدف|
منتخب العراق يتقدم 1-0 على السعودية من ركلة جزاء في الدقيقة 45
كأس اسيا تحت 23 عاماً#هَيّا_آسيا || #قنوات_الكاس || #AFCU23 pic.twitter.com/3921pOXAaS
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) April 22, 2024
يذكر أن المنتخبات الحاصلة على المراكز الثلاثة في البطولة تتأهل من أجل تمثيل قارة آسيا في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس، في حين ينتقل صاحب المركز الرابع لخوض مباراة الملحق العالمي أمام منتخب غينيا ممثل قارة أفريقيا.
هدف|
منتخب السعودية يتعادل 1-1 مع العراق من ركلة جزاء في الدقيقة 45 + 9
كأس اسيا تحت 23 عاماً#هَيّا_آسيا || #قنوات_الكاس || #AFCU23 pic.twitter.com/7w2lfRtUQd
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) April 22, 2024
هدف|
منتخب العراق يتقدم 2-1 على السعودية في الدقيقة 63
كأس اسيا تحت 23 عاماً#هَيّا_آسيا || #قنوات_الكاس || #AFCU23 pic.twitter.com/NGHq4mbrpL
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) April 22, 2024