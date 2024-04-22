الرياضة

الأخضر الأولمبي يتعثر أمام العراق ويتأهلان معًا لربع نهائي كأس آسيا

صحيفة البلادaccess_time14 / شوال / 1445 هـ      22 أبريل 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

فرط المنتخب السعودي الأولمبي في صدارة المجموعة الثالثة بكأس أمم آسيا تحت 23 عامًا 2024 التي تقام في قطر، بعدما خسر أمام منتخب العراق بنتيجة 1-2، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب خليفة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة.

بهذه النتيجة؛ تجمد رصيد الأخضر الأولمبي عند 6 نقاط؛ ليتراجع إلى المركز الثاني، بينما قفز منتخب العراق إلى صدارة المجموعة والمركز الأول برصيد 6 نقاط أيضاً، ولكنه يتفوق بفضل المواجهات المباشرة.

وفي إطار المجموعة ذاتها؛ فاز منتخب طاجيكستان على منافسه التايلاندي بنتيجة 1-0، ليصبح رصيد كل منهما 3 نقاط، وليتأكد خروجهما من منافسات كأس آسيا رسميًا.

 

 

وفي دور ربع النهائي البطولة؛ حيث تبدأ المرحلة الاقصائية بخروج المغلوب؛ سوف يلتقي الأخضر الأولمبي مع متصدر المجموعة، التي يتصارع على صدارتها والوصافة منتخبا أوزباكستان وفيتنام في لقائهما المرتقب غدًا الثلاثاء، بينما يواجه منتخب العراق وصيف المجموعة ذاتها.

يذكر أن المنتخبات الحاصلة على المراكز الثلاثة في البطولة تتأهل من أجل تمثيل قارة آسيا في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس، في حين ينتقل صاحب المركز الرابع لخوض مباراة الملحق العالمي أمام منتخب غينيا ممثل قارة أفريقيا.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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