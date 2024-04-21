مواكبة للإقبال السياحي القياسي.. 42 مليارريال استثمارات الضيافة السعودية

البلاد – الرياض

تواصل المملكة إنجازاتها الكبيرة في تشكيل الخارطة الطموحة للسياحة السعودية ، حيث تستهدف مبادرة “ممكنات الاستثمار في قطاع الضيافة” جذب استثمارات بنحو 42 مليار ريال (11 مليار دولار)، تقدر عائداتها بحوالي 16 مليار ريال (4 مليارات دولار) للناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030م، كما تسهم المبادرة في توفير نحو 120 ألف فرصة عمل إضافية، مع استمرار تعزيز البنية التحتية السياحية ومرافق الضيافة في المملكة.

أوضح ذلك وكيل وزارة السياحة لتمكين الوجهات السياحية المهندس محمود عبدالهادي خلال مشاركته في الجلسات الحوارية بالمؤتمر العالمي الاستثماري للضيافة في برلين ، وذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة للتعريف بالفرص الواعدة التي توفرها المملكة للمستثمرين الدوليين والمحليين.

وتأتي مشاركة وزارة السياحة في “المؤتمر ، ضمن حضورها المميز في الفعاليات الإقليمية والعالمية لاستعراض استراتيجيتها الواعدة، كما تتزامن مع الإنجازات الكبرى التي حققها قطاع السياحة في المملكة خلال العام 2023م، حيث تجاوز عدد السياح أكثر من 106 ملايين سائح خلال العام الماضي، محققة بذلك أحد مستهدفات رؤية المملكة قبل موعدها بسبعة أعوام؛ فيما تجاوز إنفاق السياح القادمين من الخارج أكثر من 135 مليار ريال. وتستهدف المملكة تحقيق زيادة طموحة في عدد الغرف الفندقية إلى أكثر من 500 ألف غرفة، التي ستسهم في استضافة 150 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2030م ، وتتيح استراتيجية السياحة فرصاً مميزة للمستثمرين المحليين للمشاركة في نمو القطاع وجني ثمار الازدهار السياحي في المملكة.