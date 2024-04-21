منتدى الرياض يناقش تحديات وقضايا المياه

البلاد – الرياض

تنطلق أعمال الدورة الثالثة لمنتدى المياه السعودي الذي تنظمه وزارة البيئة والمياه والزراعة بالرياض، خلال الفترة من 29 أبريل – 1 مايو) تحت شعار “استدامة المياه مسؤوليتنا جميعاً”؛ بهدف توفير منصة دولية علمية تجمع نخبة من الخبراء والباحثين والمستثمرين في مجال المياه؛ لمناقشة التحديات، التي تواجه القطاع، ووضع حلول تكاملية لمعالجتها.

وأوضحت الوزارة أن المنتدى يناقش خلال جلساته العلمية الثماني، وبمشاركة خبراء ومختصين من داخل المملكة وخارجها؛ عددًا من الموضوعات الحيوية؛ أبرزها الابتكار في صناعة التحلية، وتعزيز الاستفادة من مياه السدود، ورفع كفاءة واستدامة الأصول التشغيلية، وتعزيز استدامة الموارد المائية في المملكة، وكفاءة وموثوقية خدمات المياه، والذكاء الاصطناعي والأدوات الحديثة في صناعة المياه، وتعزيز الأمن المائي واستدامة الري، وأنظمة نقل المياه والخزن الإستراتيجي.

وأوضحت الوزارة، أن المنتدى، يشهد إقامة (9) ورش عمل، تتناول البدء في استخدام نمذجة المياه الجوفية، والفرص الاستثمارية في شركة المياه الوطنية، والأساليب المبتكرة لتعزيز كفاءة الري والاستدامة الزراعية، و(9) حلقات نقاش حول تعظيم مساهمة القطاع الخاص، بالإضافة إلى تخفيض تكاليف الإنتاج.