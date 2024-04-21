جامعة جدة تحصل على البرونزية بمعرض جنيف الدولي للاختراعات

جدة : البلاد

حصلت جامعة جدة على جائزتين برونزيتين في الاختراعات المشاركة بمعرض جنيف الدولي للاختراعات 2024 بنسخته الـ 49 المقام خلال الفترة 17 – 21 أبريل الجاري، بمدينة جنيف.

وشاركت الجامعة باختراعين الأول في الفحص الصحي للمباني الذكية باستخدام الرؤية الحاسوبية للطالبات وجدان وليد باوزير، ونورة منصور فلمبان ، و أثير عليان المحمدي, والثاني في أداة اكتشاف ومنع هجمات DDoS للطلاب بسام أسامه سويدان، و حمزة عودة الحربي ، و حسين عبدالله المالكي.

يُذكر أن معرض جنيف الدولي للاختراعات يُعد من أكبر المعارض والمسابقات للاختراعات في العالم، ويشهد إقبالاً كبيرًا ومشاركات واسعة واهتمامًا عاليًا من المهتمين في مختلف مجالات الابتكار والأبحاث والاختراعات على مستوى العالم.