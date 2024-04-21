تحديات «صحة الأطفال» على طاولة أكبر ملتقى طبي

جدة – ياسر خليل

تحدّيات عديدة تواجه “صحة الأطفال”، إذ زادت في السنوات الأخيرة الشكوى من زيادة معظم الأمراض المكتسبة عند الأطفال ومنها السكري النمط الثاني والسمنة واضطرابات النوم ومشاكل غدد الصماء وغيرها.

وتشهد جدة الأربعاء المقبل انطلاق الملتقى العلمي الخامس لصحة الطفل والذي دعا إليه قسم الأطفال بكلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، وذلك برعاية رئيس جامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور طريف بن يوسف الأعمى، وحضور عميد كلية الطب البروفيسور عمر بن إبراهيم سعادة، ورئيس قسم طب الأطفال الدكتور مشاري العيفان، ونخبة وصفوة من العلماء والباحثين والأطباء والطبيبات والتمريض والتغذية والتثقيف الصحي والفنيين وطلبة الطب.



“البلاد” التقت رئيس الملتقى العلمي الخامس لصحة الأطفال أستاذ واستشاري غدد الصماء وسكري الأطفال بمستشفى جامعة المؤسس البروفيسور عبدالمعين عيد الأغا، فقال: يناقش الملتقى وخلال ثلاثة أيام يناقش المستجدات في تشخيص وعلاج الأطفال، إذ تم قبول 80 بحثًا في الملتقى، لافتًا إلى أن هناك مواضيع عديدة مطروحة منها الذكاء الاصطناعي في الطب، العلاج المبتكر بهرمونات النمو، رعاية الأطفال المرضى سريريًا في بيئة الرعاية الصحية المنزلية، تقييم الألم وإدارته في الرعاية التلطيفية للأطفال، جديد العلاج بهرمونات النمو، ابتلاع الأجسام الغريبة عند الأطفال، نطاق القسطرة القلبية التداخلية عند الأطفال، كيفية قراءة تخطيط القلب لأطباء الأطفال، الاضطرابات الانتيابية غير الصرعية، تقييم وإدارة الأطفال المصابين بالحموضة، معايير التقييم والإحالة للرأس غير الطبيعي، التقدم الأكاديمي في طب الأطفال، حالات صدمة الأطفال الشائعة، اختبارات وظائف الرئة، الرعاية التلطيفية للأطفال، حصوات الكُلى، ونهج الصداع عند الأطفال، وغيرها من المواضيع المرتبطة بصحة الأطفال.

وتابع الأغا أن الملتقى خصص عددًا من الورش العلمية والعملية المميزة والثرية بأحدث الأساليب التعليمية، بجانب دورات مكثفة متخصصة لمتدربي البورد السعودي، وأخرى لطلبة كليات الطب في مناطق المملكة، مع التنويه بأنه تم اعتماد 29 ساعة تعليم طبي مستمر من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

ونوه أن الملتقى سيرشح أفضل 5 أبحاث ستنال الجوائز المخصصة لها ، بدافع تشجيع الأبحاث العلمية في مجال طب الأطفال ودعم وتقدير جهود الباحثين للاستمرار في تقديم الأفضل والأجود.



وعن أسباب زيادة الأمراض المكتسبة عند الأطفال، قال: للأسف الكثير من الأطفال اليافعين لا يتبعون نمط الحياة الصحي وخصوصًا في جانبين هنا الأكل الصحي والرياضة، إذ نجد كثرة استهلاكهم للوجبات السريعة، فمع تنوع الوجبات السريعة بمختلف أشكالها كالبيتزا والهمبرجر والبروست وغيرها جعلت الاغراءات والتحدي أمام الأطفال كبير، فأصبحوا يميلون لهذه الأطعمة بشكل كبير، كما أن وجود خدمات التوصيل إلى البيوت رفع من استهلاك الكبار والصغار للوجبات السريعة، من وجهة نظري لا بد من تقنين تناول الوجبات السريعة على أن يصاحبها ممارسة الرياضة حتى لا يتعرض الفرد لزيادة الوزن والبدانة بسبب السعرات الحرارية والدهون الزائدة فالاعتدال مطلوب في تناول الوجبات السريعة.

وحول تعرض الأطفال اليافعين لمرض السكري المكتسب النمط الثاني، أضاف: بدأنا بالفعل نرصد إصابات سكري النوع الثاني في الأطفال بشكل دائم نتيجة البدانة والسمنة التي تؤدي مع مرور الوقت اولاً إلى الإصابة بمرحلة ما قبل السكري والتي تُعرف بمرحلة مقاومة الانسولين، وإذا لم يستغل الطفل أو الشخص البالغ هذه المرحلة فأنه حتما سيصاب بالنمط الثاني من داء السكري ويبدأ علاجه بالأدوية الخافضة للسكر والحمية والرياضة، لذا فإن مرحلة مقاومة الانسولين مرحلة مهمة يمكن من خلال الرياضة وتعديل النمط الغذائي تدارك الوصول لمرحلة الإصابة وهنا أؤكد أن مرض السكري النوع الثاني يمكن تفاديه إذا أحسنا التعامل مع اتباع السلوكيات الصحية ومنها الأكل الصحي وممارسة الرياضة وتجنب الجلوس الطويل دون حراك والمحافظة على الوزن المناسب للطول.



وعن هيمنة التقنيات والألعاب الإلكترونية في تراجع جودة حياة الأطفال أختتم البروفيسور الأغا بقوله: هيمنة التقنيات والأجهزة الإلكترونية أدت في وقتنا الحاضر إلى تراجع جودة الحياة عند معظم الأطفال اليافعين والمراهقين، فمعظم الأسر بدأت تلمس الآن أن أبناءها يقضون ساعات طويلة جداً وراء هذه الأجهزة أكثر من أي وقت مضى سواء في الألعاب أو مشاهدة اليوتيوب، والتصفح، ومخاطبة الأصدقاء مع تجاهل كل الوسائل البديلة الأخرى التي تساعدهم في استثمار أوقاتهم بالشكل الصحيح، والمشكلة ليست في هذه التقنيات، وإنما في التعامل معها، وبالطبع مع ضعف أو غياب الرقابة الأسرية فإنه يصعب السيطرة على الأبناء بعد وقوع الفأس على الرأس، وبالفعل قد لاحظت معظم الأسر في أبنائها العزلة عن محيط الأسرة والمجتمع، انخفاض مستويات الذكاء الاجتماعي، وازدياد حالات فرط الحركة، قلة التركيز، انخفاض مستويات الدراسة والتحصيل العلمي، بجانب أمور متعلقة بالصحة مثل السمنة المفرطة، فقدان الشهية التام، التدخين، العنف الجسدي واللفظي، وقلة ساعات نومهم بسبب السهر على هذه الأجهزة وخصوصاً أيام الإجازات، وهذا الأمر يؤثر سلباً على نموهم الجسدي أيضاً، فهناك هرمونات تفرز ليلاً لها دور مهم في نمو الأطفال، إذ إن الأطفال قد يجهلون أو يتجاهلون أهمية هذه الهرمونات التي تعمل في أجسادهم لتنظيم إيقاع الساعة البيولوجية ونمو أجسامهم، فيحرمون أجسادهم من هذه الهرمونات المهمة بسبب السهر إلى ساعات متأخرة، وكل هذه الأمور يجب مواجهتها لا تجاهلها.