9 ميداليات سعودية في رابع أيام دورة الألعاب الخليجية

البلاد- جدة
اكتسح منتخب ألعاب القوى السعودية الأولمبية والبارالمبية، ميداليات مسابقات ألعاب القوى في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب التي تستضيفها الإمارات، بحصد 9 ميداليات (5 ذهبيات، 2 فضية، 2 برونزية) أمس الجمعة، ليصبح مجموع ما حققته المملكة 42 ميدالية (20 ذهبية، 12 فضيات، 10 برونزيات) في ختام منافسات اليوم الرابع للدورة.
6 ميداليات في القوى الأولمبية
وجاءت أولى ذهبيات ألعاب القوى الأولمبية في يومها الثاني، بواسطة العداء علي الرميح، الذي حل أولاً في سباق 110م حواجز بزمن 14.40 ثانية.
وخطفت لين الشنيفي، المركز الأول والميدالية الذهبية، لمسابقة دفع الكرة الحديدية، بعد أن رمت لمسافة 10.98م.
وحققت العداءة بسمة الزواوي، الميدالية الفضية لسباق 100م بعد ان انهت السباق بزمن 13.42 ثانية.
وحصل العداء مشعل هزازي على فضية سباق 200م، بحلوله ثانياً بزمن 21.70 ثانية، وذهبت البرونزية لزميله مبارك اليامي بزمن 22.01 ثانية.
ونال الرامي ناصر الدوسري المركز الثالث والميدالية البرونزية لمسابقة رمي القرص، بعد أن رمى لمسافة 39م.
وتختتم أم الألعاب مشاركتها بالدورة، بداية من العاشرة من صباح اليوم السبت.
بالعلامة الكاملة.. قوى البارا تختتم مشاركتها
اختتم المنتخب السعودي لألعاب القوى البارالمبية، مشاركته بالدورة الخليجية، بحصوله على 3 ميداليات ذهبية في منافسات اليوم الختامي للمسابقة، التي أقيمت أمس الجمعة في نادي ضباط شرطة دبي.
جاءت الذهبيات بواسطة الرامي فهد التركي، الذي نال ذهبية قذف القرص برميه لمسافة 14.19م برقم شخصي جديد، وذهبية مسابقة دفع الكرة الحديدية برميه لمسافة 5.25م.
وأضاف زميله العداء البراء القرني، الذهبية السعودية الثالثة في القوى البارالمبية، بفوزه بالمركز الأول لسباق 400م بزمن 50.72 ثانية.
بهذه الميداليات، أصبح مجموع ما حققاه التركي والقرني في منافسات ألعاب القوى البارالمبية التي امتدت ليومين، 6 ميداليات ذهبية، بالتقاسم بينهما.
أخضر الريشة يتأهل للأدوار النهائية
تأهل المنتخب السعودي للريشة الطائرة، للأدوار النهائية لمسابقات فردي الشباب والسيدات، والزوجي المختلط.
وجاء تأهل الأخضر في الفردي، بفوز فهد المالكي على الاماراتي سلطان المزروعي بنتيجة 2- 0، والبتول المطيري على الإماراتية دانا محمد بذات النتيجة.
وفي الزوجي المختلط، تأهل الثنائي البتول المطيري ويزن الصائغ إلى دور الـ8 بفوزهما على ثنائي الامارات بثنائية نظيفة، وهو ذات الدور الذي تأهل له زميليهما فهد المالكي وصبا الحارثي بفوزهما على الامارات 2 – 0.
ويستكمل أخضر الريشة مشاركته في الأدوار النهائية، بداية من الثانية عشرة من ظهر اليوم السبت.
أخضر الطائرة يفتتح الخليجية بقطر
يفتتح المنتخب السعودي للكرة الطائرة، مشاركته بالدورة الخليجية، عندما يلاقي نظيره المنتخب القطري عند الحادية عشرة من صباح اليوم السبت في نادي النصر بدبي.
وكان أخضر الطائرة قد وصل للإمارات مساء الخميس، بـ11 لاعبا.
يذكر أن مسابقة الكرة الطائرة، ستشهد مشاركة جميع المنتخبات الخليجية بالدورة، وهي السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين وعمان.
يد الأخضر تلاقي البحرين في أول المشوار
يلاقي المنتخب السعودي لكرة اليد، نظيره البحريني، في افتتاح مسابقة كرة اليد بالدورة الخليجية، عند الثانية من ظهر اليوم السبت في صالة نادي البطائح بالشارقة.
بن دعاس يدشن مشاركته في الشطرنج اليوم
تنطلق عند الخامسة من مساء اليوم السبت، مسابقة فردي الشطرنج الخاطف، بمشاركة لاعب المنتخب السعودي مشعل بن دعاس في نادي الشارقة الثقافي للشطرنج.
وتقام منافسات الشطرنج على مدى أربعة ايام، بنظامي، الخاطف، والسريع، حيث سيشارك بن دعاس في كلا الفئتين.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م