الرياضة

على هامش آسيوية السيدات.. افتتاح دورة حكام البلياردو والسنوكر الدولية

صحيفة البلادaccess_time12 / شوال / 1445 هـ      20 أبريل 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- الرياض
افتتح رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الدكتور ناصر الشمري عصر اليوم السبت الدورة الدولية لحكام البلياردو والسنوكر بمقر تدريب الاتحاد بمدينة الرياض بمشاركة 16 حكما وحكمة، التي ينظمها الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر بتعاون مع معهد إعداد القادة، وعلى هامش منافسات البطولة الآسيوية للبلياردو للسيدات والفتيات تحت 17 عاماً، التي تنطلق منافساتها الاثنين المقبل.

ويحاضر في الدورة التي تستمر حتى 24 من شهر أبريل الجاري، كل من المحاضر الدولي من هونج كونج جوزيف لو والمحاضر الدولي من تايوان ستيفن يونج، وتشتمل على محاضرات نظرية وتدريبات وتطبيقات عملية.

وأكد الدكتور ناصر الشمري خلال كلمته بحفل الافتتاح أن إقامة الدورة تأتي ضمن إطار عملية الارتقاء بالسلك التحكيمي، وحصول أكثر من 11 حكما سعوديا على الشارة الدولية، وكذلك حصول 5 حكمات سعوديات على الشارة الدولية للمرة الأولى، في تاريخ الاتحادات الرياضية يعتبر مفخرة وإنجازا لنا في الاتحاد من خلال إيجاد قاعدة قوية من الحكام والحكمات للمستقبل.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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