طريقة عمل ويكي كريزي كيك الشوكولاتة

وصفة مميزة ورائعة لكيكة الشوكولاتة

المقادير اللازمة

1 1/2 كوب دقيق لجميع الأغراض

1 كوب سكر

ملح 1/2 ملعقة صغيرة

1 ملعقة صغيرة من صودا الخبز

ربع كوب من مسحوق الكاكاو غير المحلى

1 ملعقة صغيرة فانيليا

1 ملعقة كبيرة خل أبيض

6 ملاعق كبيرة زيت نباتي

1 كوب ماء

طريقة العمل

سخني الفرن إلى 350 درجة فهرنهايت

في مقلاة خبز مقاس 8 × 8 بوصة اخفقي الدقيق والسكر والملح وصودا الخبز ومسحوق الكاكاو حتى تمتزج جيدًا

بواسطة ملعقة اصنعي 3 فتحات في المكونات الجافة

نسكب الفانيليا في البئر الأولى، والخل في البئر الثانية، والزيت في البئر الثالثة

نسكب الماء فوق كل شيء ونحركه حتى يمتزج

تأكدي من الوصول إلى جميع الزوايا لدمج جميع المكونات الجافة

اخبزيها لمدة 30-32 دقيقة أو حتى يتم إدخال عود الأسنان في وسط الكعكة ويخرج نظيفاً

دعي الكعكة تبرد تماما على رف السلك

تنقل لطبق

تغطي بجاناش الشوكولاتة

ثم تقدم باردة