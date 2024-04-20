طريقة عمل ورق العنب مع لحم الضأني بالليمون ودبس الرمان

وصفة مميزة وتصلح للمناسبات

المقادير اللازمة

لحم بالعظم ضأني

ورق عنب مسلوق في ماء وعصير ليمون وزيت ومصفي مع نزع الجذور من الورق

2 كوب أرز مصري مغسول ومصفي

ربع كوب زيت

ربع كوب سمن

ملح وفلفل

ملعقة صغيرة كمون وكزبرة جافة

ملعقة كبيرة سكر

ملعقة صغيرة بهارات لحم

2 مكعب مرق دجاج مذوب في 2 ملعقة صلصة كبيرة و2 كوب ماء مغلي

نصف كوب صلصة مركزة معبأة

ملعقة كبيرة نعناع مجفف

3 حبة بصل مفروم ناعم

4 حبات كبيرة طماطم مفرومة

كوب بقدونس وشبت وكزبرة خضراء مفرومين ناعم

نصف كوب ليمون

ربع كوب دبس رمان

طريقة العمل

في قدر غير لاصق نقوم برص شرائح من البصل ونضع أعلاه قطع اللحم مع رشها بالملح والفلفل وبهارات اللحم

في وعاء نقوم بتقليب الأرز والزيت والسمن والملح والفلفل والكمون والكزبرة والنعناع والسكر وقليل من بهارات اللحم

يضاف لهم البصل والطماطم والخضروات المفرومة والصلصة المعبأة

نحشي ورق العنب ويرص أعلي قطع اللحم

نقوم بإضافه عصير الليمون ودبس الرمان إلي المرق المذوب في الماء

ثم يغطي ورق العنب بالمرق

يرفع علي النار حتي يغلي

ثم ينقل علي نار هادئة ويترك حتي تمام النضج

يرفع عن النار

يقلب في طبق تقديم عميق

ثم يرفع القدر برفق

ويقدم ورق العنب ساخن مع الرمان وشرائح الليمون أو بحسب الرغبة