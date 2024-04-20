طريقة عمل تورتة الوايت فيلفيت كيك

طريقة عمل فيلفيت كيك جديدة

المقادير اللازمة

2 كوب من دقيق الكيك

¾ ملعقة صغيرة من البيكنج باودر

½ ملعقة صغيرة من صودا الخبز

¾ ملعقة صغيرة ملح

1 ونصف كوب سكر مقسم

كوب كريمة حامضة بدرجة حرارة الغرفة مقسمة

227 جرام زبدة غير مملحة بدرجة حرارة الغرفة

1 ملعقة كبيرة فانيليا

6 بياض بيض كبير بدرجة حرارة الغرفة

½ ملعقة صغيرة كريمة التارتار

طريقة العمل

سخني الفرن إلى 350 درجة فهرنهايت

قومي بتغطية قالبي كيك مقاس 8 × 3 بوصة غير لاصقة مع وضع ورق البرشمان أو الزبدة ورش الدقيق في قاع القوالب فقط

لا تدهني جوانب المقلاة بالزبدة والدقيق

في وعاء انخلي الدقيق، مسحوق الخبز، صودا الخبز والملح مع 1 كوب من السكر

امزجي على سرعة منخفضة لمدة 30 ثانية لتوزيع المكونات

باستخدام الخلاط على سرعة منخفضة أضيفي نصف كمية الكريمة الحامضة وأضيفي الزبدة ملعقة كبيرة في كل مرة.

اكشطي جوانب وأسفل الوعاء

مع تشغيل الخلاط على سرعة منخفضة أضيفي باقي الكريمة الحامضة والفانيليا

قومي بزيادة السرعة إلى متوسطة واخفق لمدة 2-3 دقائق تقريبًا حتى يصبح قوام الخليط فاتحًا

إذا كنتِ تستخدمين خلاطًا يدويًا قد يستغرق ذلك دقيقة أو دقيقتين إضافيتين

اكشطي جوانب وأسفل الوعاء

في وعاء آخر اخفقي بياض البيض مع كريمة التارتار على سرعة متوسطة حتى يصبح ناعم

اقلبي الخلاط إلى متوسط ​​منخفض وأضيفي ببطء نصف كوب السكر الآخر

اقلبي الخلاط إلى سرعة عالية واخفقي بياض البيض

قومي بتقليب بياض البيض للخليط الاخر حتى لا يكون هناك أي خطوط من بياض البيض

قسمي العجينة بالتساوي بين القالبين ثم وزعيها حتى تستوي

اخبزيها لمدة 25-30 دقيقة

تبرد لمدة 20 دقيقة على الأقل في القالب ثم اقلبيها على رف التبريد.

قومي بقص الحواف البنية من الكيكة

ثم قسمي كل كعكة إلى طبقتين

تحشي بكريمة الجبن ووتقدم باردة