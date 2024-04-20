ضمك يعبر الأخدود بثنائية

محمود العوضي- جدة
تغلب فريق ضمك على نظيره الأخدود بثنائية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 29 بدوري روشن السعودي للمحترفين.
سجل هدفي فريق ضمك نيكولاي ستانسيو في الدقيقة 10، ودوماغوج أنتوليتش في الدقيقة 37. بينما جاء هدف فريق الأخدود الوحيد في المباراة اللاعب سعيد الربيعي في الدقيقة 47.
بتلك النتيجة، رفع ضمك رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الأخدود عند 24 نقطة في المركز السابع عشر.
هدددددف!⚽
ستانشيو يفتتح التسجيل مبكرًا لضمك ⚽️🔥
الأخدود 0 × 1 ضمك#دوري_روشن_السعودي #الأخدود_ضمك | #SSC pic.twitter.com/kEmMiexURT
— SSC (@ssc_sports) April 20, 2024
هدددددف!⚽
رأسية أنتوليتش تضيف الثاني لضمك ⚽️🔥
الأخدود 0 × 2 ضمك#دوري_روشن_السعودي #الأخدود_ضمك | #SSC pic.twitter.com/lNesn0TINt
— SSC (@ssc_sports) April 20, 2024
هدددددف!⚽
سعيد الربيعي يقلص الفارق للأخدود ⚽️🔥
الأخدود 1 × 2 ضمك#دوري_روشن_السعودي #الأخدود_ضمك | #SSC pic.twitter.com/uXtKhVT3M6
— SSC (@ssc_sports) April 20, 2024