الرياضة

ضمك يعبر الأخدود بثنائية

صحيفة البلادaccess_time12 / شوال / 1445 هـ      20 أبريل 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

تغلب فريق ضمك على نظيره الأخدود بثنائية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 29 بدوري روشن السعودي للمحترفين.

سجل هدفي فريق ضمك نيكولاي ستانسيو في الدقيقة 10، ودوماغوج أنتوليتش في الدقيقة 37. بينما جاء هدف فريق الأخدود الوحيد في المباراة اللاعب سعيد الربيعي في الدقيقة 47.

بتلك النتيجة، رفع ضمك رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الأخدود عند 24 نقطة في المركز السابع عشر.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *