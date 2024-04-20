الرياضة حافلات من المنطقة الشرقية لدعم الأخضر الأولمبي أمام العراق

الرياض – هاني البشر

يُسيّر مجلس جمهور المنتخب الوطني حافلات للجماهير لدعم المنتخب الوطني الأولمبي أمام شقيقه العراقي في المباراة المقررة بينهما مساء الاثنين في ختام مباريات دور المجموعات بكأس آسيا تحت 23 عامًا “قطر 2023”. وتنطلق الحافلات ظهر يوم الاثنين إلى العاصمة القطرية الدوحة لحضور المباراة المهمة والمصيرية التي يسعى من خلالها الأخضر الأولمبي لحسم صدارة المجموعة، على أن تعود الحافلات في نفس الليلة. وحدد مجلس الجمهور السعودي أندية الاتفاق والقادسية والفتح والعدالة والخليج مقرًا لتسجيل أسماء الجماهير الراغبة في الحضور بواسطة الحافلات. كما سيقوم حساب المجلس في منصة X اعتبارًا من غدٍ الأحد بتوزيع التذاكر على الجماهير المتواجدة في الدوحة، أو الراغبة بالحضور بشكل شخصي. يأتي ذلك ضمن جهود المجلس في منح الجماهير السعودية المشاركة الإيجابية وإظهار الدعم الدائم وتعزيز دعم المنتخب الوطني الأولمبي في رحلته بالبطولة من أجل تحقيق الهدف المنشود بحجز بطاقة التأهل إلى أولمبياد باريس 2024 والمحافظة على اللقب. يذكر أن المنتخب الوطني الأولمبي يتصدر المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط من انتصاريه أمام طاجيكستان وتايلاند، فيما يحل المنتخب العراقي ثالثًا برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن تايلاند صاحبة المركز الثاني.