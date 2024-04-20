“جون كاتلين” يتوج بلقب بطولة السعودية المفتوحة للجولف

الرياض – محمد الجليحي
توج الأمريكي جون كاتلين بلقب بطولة السعودية المفتوحة للجولف المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة، التي اختتمت منافساتها اليوم السبت على ملعب نادي الرياض للجولف.
وتمكن كاتلين من تصدر منافسات البطولة على مدار أربعة أيام؛ شهدت الكثير من التحدي والمتعة، وكان الأفضل أداء بعد أن أنهى بسبع تسديدات مسجلا ٢٤ تحت المعدل؛ ليقدم نفسه بطلا جديدا للبطولة التي بلغت قيمة الجائزة الأولى فيها ١٨٠ ألف دولار، فيما بلغت قيمة جوائز البطولة كاملة مليون دولار.
وعودة الى المنافسات الختامية، فقد شهدت تحديا كبيرا بين اللاعبين على المراكز، الا ان كاتلين حافظ على تقدمه طوال الوقت وحسم الفوز مبكرا دون الاكتراث لنتائج باقي المنافسين، فسجل رقما قياسيا، وابتعد بالصدارة ليسجل اللقب السادس في الجولة الاسيوية، والثاني على التوالي بعد أن تغلب على الاسباني ديفيد بويج في مباراة فاصلة في السلسلة الدولية في ماكاو مارس الماضي.
وعقب الفوز قال كاتلين: “أنا متعب، لكنني سعيد جدًا جدًا. إنه لأمر خاص جدًا إنهاء الأحداث المتتالية التي تحمل الكأس. لقد كان مجرد أسبوع خاص وأشعر بأنني محظوظ جدًا لكوني البطل.
وأضاف:” آمل أن يظهر فوزي للجماهير أنه بالعمل الجاد والتفاني، كل شيء ممكن. لقد حلمت بأن أكون لاعب جولف محترفا، منذ أن كنت في الثامنة من عمري، وواصلت العمل الجاد. لم أترك أي شيء يقف في طريق ما أردت القيام به وأود أن أقول ذلك لأي شخص: إذا كنت تريد أن تسير على خطاي، فعليك أن تبذل قصارى جهدك وأن تكون على استعداد للتضحية، ثم الأشياء العظيمة يمكن أن يحدث”.
وحول تنظيم بطولة السعودية المفتوحة للجولف، المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة، اثنى كاتلين على مستوى التنظيم، وأكد أنه تنظيم عالمي ويتطلع للدفاع عن لقبه العام المقبل.
وأضاف: “لقد كانت منظمة بشكل جيد للغاية. كانت البطولة رائعة. من البداية إلى النهاية تم الاعتناء بنا بشكل مذهل وكان الناس ودودين. لقد كانت الضيافة رائعة، وأنا أتطلع إلى العودة في المستقبل”.
وشهد اليوم الأخير حصول واد أورمسبي المركز الثاني بفارق اثنين عن بيتر أوهلين وكيراديش أفينبارنات في المركز الثالث.
وقال أورمسبي: “كان جون يتقدم بشكل كبير، كان الأمر صعبًا، أنت فقط تريد الخروج واللعب بقدر ما تستطيع. كانت هناك فتحتان صغيرتان محتملتان هناك، لكنه أغلق الباب على الفور. أنا سعيد حقًا بالطريقة التي لعبت بها”.
وأنهى حامل لقب البطولة الماضية التايلندي دينويت بوريبونسوب وسط الكثير من التحديات التي جعلت فرصته تلاشي في الاحتفاظ بلقبه.