الرياضة

السويدي إيكيرمان بطلًا لكأس العالم 2024 لقفز الحواجز

صحيفة البلادaccess_time12 / شوال / 1445 هـ      20 أبريل 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض – هاني البشر
توج صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية، بحضور البلجيكي إنغمار دي فوس رئيس الاتحاد الدولي للفروسية، الفارس السويدي هنريك فون إيكيرمان بلقب كـأس العالم لقفز الحواجز على أرض مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض في العاصمة الرياض، وذلك في اليوم الختامي من بطولة كأس العالم لقفز الحواجز والترويض 2024.

ونجح الفارس السويدي- المصنف الأول عالميا في المحافظة على لقبه للعام الثاني على التوالي، وحسم الشوط (ارتفاع ـ 1.60 متر) بدون أخطاء طوال البطولة بزمن وقدره 67.33 ثانية، وسط حضور جماهيري كبير غصت بهم مدرجات “أرينا” البطولة.

ونال المركز الثاني في البطولة، الفارس الفرنسي جوليان إيبالارد بزمن وقدره 66.52 ثانية (4 أخطاء)، وجاء ثالثاً الفارس السويدي بيدير فريدريكسون بزمن وقدره 66.39 ثانية (6 أخطاء).

وانطلقت البطولة الأربعاء الماضي في الرياض للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، بمشاركة 51 فارسا وفارسة بـ 60 جوادا يمثلون 24 دولة، وبجوائز مالية بلغت 2,6 مليون يورو (10.4 مليون ريال)، تعد الأغلى في تاريخ كؤوس العالم لقفز الحواجز.

وكان الاتحاد الدولي للفروسية قد أعلن عن اختيار السعودية لاستضافة النهائيات في نوفمبر عام 2019، للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط؛ لتكون السعودية الدولةَ الـ 12 في سجل الدول المستضيفة.

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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