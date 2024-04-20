الرياضة

الاتحاد يقتنص فوزًا قاتلًا من الحزم

صحيفة البلادaccess_time12 / شوال / 1445 هـ      20 أبريل 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة
اقتنص فريق الاتحاد فوزًا صعبًا أمام نظيره الحزم 2/3 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الـ 28 بدوري روشن السعودي للمحترفين.

جاء الهدف الأول لفريق الاتحاد في الدقيقة 21 عن طريق صالح العمري، وأضاف باولو ريكاردو لاعب الحزم- بالخطأ في مرماه- الهدف الثاني لفريق الاتحاد في الدقيقة 57.
وتمكن اللاعب محمد الثاني من تسجيل هدف تقليص الفارق للحزم في الدقيقة 60، وأدرك اللاعب أنطونيو التعادل لفريق الحزم في الدقيقة 63.

 


وسجل أحمد حجازي الهدف الثالث لفريق الاتحاد في الدقيقة 90+7؛ ليمنح فريقه نقاط المباراة الثلاث.

 

بتلك النتيجة، رفع الاتحاد رصيده إلى 50 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري روشن، بينما ظل الحزم في المركز الأخير برصيد 16 نقطة.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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