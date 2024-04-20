الاتحاد يقتنص فوزًا قاتلًا من الحزم

محمود العوضي- جدة
اقتنص فريق الاتحاد فوزًا صعبًا أمام نظيره الحزم 2/3 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الـ 28 بدوري روشن السعودي للمحترفين.
جاء الهدف الأول لفريق الاتحاد في الدقيقة 21 عن طريق صالح العمري، وأضاف باولو ريكاردو لاعب الحزم- بالخطأ في مرماه- الهدف الثاني لفريق الاتحاد في الدقيقة 57.
وتمكن اللاعب محمد الثاني من تسجيل هدف تقليص الفارق للحزم في الدقيقة 60، وأدرك اللاعب أنطونيو التعادل لفريق الحزم في الدقيقة 63.
وسجل أحمد حجازي الهدف الثالث لفريق الاتحاد في الدقيقة 90+7؛ ليمنح فريقه نقاط المباراة الثلاث.
بتلك النتيجة، رفع الاتحاد رصيده إلى 50 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري روشن، بينما ظل الحزم في المركز الأخير برصيد 16 نقطة.
📺 شاهد أهداف مباراة #الحزم_الاتحاد بصوت المعلق رؤوف خليف ⤵️#دوري_روشن_السعودي | #SSC pic.twitter.com/ZSOTxduXPo
— SSC (@ssc_sports) April 20, 2024