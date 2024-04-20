الرياض – هاني البشر
اتفق الفرسان الثلاثة المتوجون بالمراكز الثلاثة الأوائل في كأس العالم لقفز الحواجز، ضمن بطولة كأس العالم لقفز الحواجز والترويض 2024، التي اختتمت فعالياتها اليوم السبت على أرض مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات، على أنهم عاشوا في الرياض أسبوعا حافلا، اختتم بتحقيق المنجز الذي حضروا من أجله، وأن شهادتهم مجروحة بالجمهور السعودي الذي حضر بكثافة في الختام؛ كونهم سبق وأن خاضوا العديد من البطولات في ميادينها”.
وقال السويدي هنريك فون إيكيرمان بطل كأس العالم والمصنف الأول في التصنيف العالمي خلال المؤتمر الصحافي، الذي ضم الأبطال الثلاثة: ” خلال الموسم الجاري، سعيد بالمحافظة على شارة البطل، رغم أني تعرضت للنقص في النقاط، ومن الرائع في هذه البطولة أن سكن الفرسان قريب من مقر البطولة، هذا يمنح راحة أكثر”.
أبطال كأس العالم لقفز الحواجز: الجمهور السعودي رائع
الرياض – هاني البشر