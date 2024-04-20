أبطال كأس العالم لقفز الحواجز: الجمهور السعودي رائع

الرياض – هاني البشر

اتفق الفرسان الثلاثة المتوجون بالمراكز الثلاثة الأوائل في كأس العالم لقفز الحواجز، ضمن بطولة كأس العالم لقفز الحواجز والترويض 2024، التي اختتمت فعالياتها اليوم السبت على أرض مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات، على أنهم عاشوا في الرياض أسبوعا حافلا، اختتم بتحقيق المنجز الذي حضروا من أجله، وأن شهادتهم مجروحة بالجمهور السعودي الذي حضر بكثافة في الختام؛ كونهم سبق وأن خاضوا العديد من البطولات في ميادينها”.

وقال السويدي هنريك فون إيكيرمان بطل كأس العالم والمصنف الأول في التصنيف العالمي خلال المؤتمر الصحافي، الذي ضم الأبطال الثلاثة: ” خلال الموسم الجاري، سعيد بالمحافظة على شارة البطل، رغم أني تعرضت للنقص في النقاط، ومن الرائع في هذه البطولة أن سكن الفرسان قريب من مقر البطولة، هذا يمنح راحة أكثر”.

وأضاف “أكثر ما يهم الفارس، راحة جواده، وبما أن الأرضية والاسطبل والأجواء بشكل عام مناسبة فانه سيكون سعيد جداً وتركيزه على المنافسة”.

وختم ” أعرف الجمهور السعودي جيداً، أعرف شغفه وحبه لهذه الرياضة ولجوادي، وشكراً على تشجيعهم لي”.

في المقابل، قال الفارس الفرنسي جوليان إيبالارد صاحب المركز الثاني في المؤتمر الصحافي: “كانت الاستضافة رائعة، أهنئهم على النجاح الكبير، الأجواء بشكل عام كانت مميزة وساهمت في خلق منافسة أكثر”.

وزاد ” أعرف كثيراً الجمهور السعودي وحبه لرياضة الفروسية، ولم أستغرب حضورهم بكثافة، فهذه ليست المرة الأولى لي في الرياض وفي بطولة كبيرة”.

من جهته، امتدح الفارس السويدي بيدير فريدريكسون صاحب المركز الثالث في البطولة الاستضافة، مقر البطولة، والأرضية، والأجواء في الصالة المغلقة، والحضور الجماهيري، وقال: “راحة الجياد تريح في المقام الأول الفرسان المشاركين، كل العوامل في البطولة تساهم بنجاح الجميع، البطولة بشكل عام كانت رائعة”.