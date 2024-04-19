“كاتلين “على أعتاب التتويج بلقب بطولة السعودية للجولف

الرياض – محمد الجليحي

فرض اللاعب الأمريكي جون كاتلين سيطرته على منافسات بطولة السعودية المفتوحة للجولف، المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة؛ حيث واصل تألقه لليوم الثالث على التوالي وقدم رقمًا قياسيًا للرجال بمجموع 62، وأصبح على أعتاب التتويج بلقب البطولة التي تختتم منافساتها غدًا السبت على ملعب نادي الرياض للجولف.

بدأ الأمريكي كاتلين الجولة قبل الأخير للبطولة متقدمًا على أبرز منافسيه سكوت هند وهاوتونغ لي رافعًا راية التحدي مبكرًا، عندما سجل تقدمًا في الحفر الخمسة الأولى، فيما بدأ نحو الحسم بعد أن أنهى ضرباته في الحفر 10 و11 و12 ليوسع الفارق لصالحه في لوحة المتصدرين.

وتقدم نحو المركز الثاني التايلندي كيراديش افينيارنات ليكون منافسًا قويًا لأبرز المنافسين واد اورمسبي والغسباني ديفيد بويج وسكوت هند والصيني لي هاوتونغ.

وعودة إلى متصدر البطولة الأمريكي جون كاتلين؛ فإنه يبحث عن انتصارات متتالية في الجولة الآسيوية، بعد أن رفع كأس بطولة ماكاو الدولية في مارس الماضي، لكن اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا لا يأخذ شيئًا كأمر مسلم؛ لذا سينتظر حتى نهاية الجولة الأخيرة يوم غد السبت.

وعقب ختام منافسات اليوم الثالث، قال كاتلين:” لعبت بشكل جيد حيث كان اليوم مشابهاً للأيام السابقة، التي يصبح فيها المضرب ساخنًا، ويبدو أنه لا يمكنك تعويضه؛ لذلك كانت خطتي أن أستثمر أي تقدم أستطيع القيام به؛ خاصة بوجود الكثير من اللاعبين الجيدين.

وحول ما ينوي القيام به لليوم الختامي أضاف:” لا شيء سيتغير سأواصل اللعب والتحدي الذي بدأت به منذ اليوم الأول.

يذكر أن هذه هي الزيارة الثانية لكاتلين إلى المملكة العربية السعودية لكنها الأولى له إلى الرياض وبعد يومه الاستثنائي، اعترف بأنه سيعود إلى المملكة كلما سنحت له الفرصة

وقال: لقد أحببت المكان هنا. لقد كان الناس ودودين للغاية معي، والمرافق جيدة حقًا وأنا أحب هذه البطولة. سأعود كلما كانت هناك بطولة فرصة.

وقدم لاعب جنوب افريقيا بيتر اوهلين أفضل جولة في اليوم الثاث وقبل الأخير للبطولة؛ حيث نقله مجموع 65 إلى سبعة تحت المعدل، في حين أن نجم ليف جولف قفز بنفسه الى لوحة المتصدرين بعد تسجيله أربعة “بيردي” في أربعة حفر ويعلم اوهلين أنه سيحتاج الى العمل اكثر ويتطلع الى جولة نهائية يقدم فيها كل ما لديه.

وقال اوهلين:”علي أن أسدد في اليوم الأخير أفضل الضربات. سأحاول أفضل ما لدي وآمل أن تسمح لي الظروف.

وأضاف حول جولته: “لعبت بشكل جيد في المقدمة، لكن الرياح كانت مختلفة، لذلك اعتقدت أنه يمكنني تسجيل المزيد من “البيردي” التي فقدتها في الحفرة 15 و18 وهو أمر مخيب للآمال.

وسدد لاعبو الجولف التايلانديون بانوفول بيتيارات وإتيبات بوراناتانيارات 66 و 69 على التوالي في المركز التاسع تحت المعدل، بينما واصل المغربيان عثمان روزي وأيوب لغيوراتي، اللعب في الجولة الثالثة التي لم تكن سهلة بالنسبة لهما أمام النجوم المشاركين.