فهد بن جلوي يتوج الفائزين في بطولة العالم للمبارزة

The penultimate day of the Junior and Cadet Fencing World Championships #Riyadh2024 was filled with action 🔥

Just one day left ☝️#FIEJCWCH 🤺 pic.twitter.com/rE1qR80nsn

— بطولة العالم للمبارزة للناشئين والشباب (@FencingKsa) April 19, 2024