فهد بن جلوي يتوج الفائزين في بطولة العالم للمبارزة

غداً.. اختتام بطولة العالم للمبارزة في الرياض
أوزبكستان وهنغاريا يحققان أول ذهبية بالبطولة
الرياض- هاني البشر
توج الأمير فهد بن جلوي بن مساعد، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الأوزبكي ساردار عبدالكريم بالميدالية الذهبية لسلاح السيبر (فردي) تحت 17 عاما، في بطولة العالم للمبارزة للناشئين والشباب المقامة حاليًا في صالة أرينا بجامعة الملك سعود، وذلك بحضور سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للمبارزة.
فيما حقق مواطنه الباميس أوراكبوييف الميدالية الفضية، وحصل الكوري دويون كيم على الميدالية البرونزية، ونال الياباني موتوكي كاواهارا البرونزية والمركز الثالث المكرر.
وفي نهائي منافسات فردي السيدات لسلاح السيبر تحت 17 عاما، توج عبدالمنعم الحسيني نائب رئيس الاتحاد الدولي للمبارزة، الهنغارية دوروتيا كسونكا بالميدالية الذهبية الأولى، بعد فوزها على الإيطالية لاتيني فرانسيسكا التي نالت الميدالية الفضية، فيما ظفرت الإيطالية فيتوريا موتشي بالميدالية البرونزية، ونالت الأوزبكية نرجيزا جاكسيباييفا البرونزية والمركز الثالث المكرر
وتختتم غداً السبت منافسات البطولة التي شارك فيها أكثر من 1700 مبارز ومبارزة، يمثلون أكثر من 100 دولة حول العالم، حيث ستقام منافسات سلاح السيبر( فرق ) بمشاركة 258 مبارزاً ومبارزة؛ حيث سيمثل المنتخب السعودي كل” محمد العمرو، وعبدالله المنسف، وزياد المطيري وجهاد العبيدي” وعلى مستوى السيدات كل من” الحسناء الحماد وعهد المعمر ودانا القحطاني و تلين القضماني”.
مذكرة تفاهم مع فرنسا
بحضور لودوفيك بوي سفير فرنسا لدى المملكة العربية السعودية، وقع الاتحاد السعودي للمبارزة، والاتحاد الفرنسي للمبارزة، مذكرة تفاهم في السفارة الفرنسية، على هامش بطولة العالم للناشئين والشباب، التي ستختتم غداً السبت في صالة أرينا بجامعة الملك سعود بالرياض. ومثّل الاتحاد السعودي للمبارزة أحمد الصبان رئيس الاتحاد، فيما مثل الاتحاد الفرنسي، سيلفي لوموه. وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون مع الجانب الفرنسي في الرياضة، والاستفادة من الخبرات الفرنسية العريقة في اللعبة، وتطوير المدربين والحكام، واستضافة معسكرات المنتخبين.
العبيد: الإصابة حرمتني من المنافسة
حرمت الإصابة فياض العبيدي لاعب المنتخب السعودي من إكمال المنافسة التي تعرض لها في منطقة الساق أثناء المنافسة، واعتبر مشاركته في البطولة اكتساب للخبرة والاحتكاك بلاعبين في مراكز متقدمة في التصنيف العالمي، متمنيا التوفيق لبقية زملائه في المنتخب السعودي خلال اليوم الأخير من البطولة.
“اللعب بصدق”
بالتزامن مع اليوم العالمي “للعب بصدق” تواجدت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات في البطولة حيث كثفت اللجنة جهودها لتوعية اللاعبين واللاعبات المشاركين في المنافسات، وتثقيفهم بالمواد المحظورة رياضياً وأضرارها وطرق الكشف عنها بالإضافة لمتابعة تطبيق اللائحة الدولية الصادرة عن الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات WADA والاتفاقية الدولية الصادرة عن منظمة اليونسكو داخل المملكة.
20 كادراً بالمنطقة الفنية
أوضحت ملاك السلطان عضو اللجنة الفنية بالبطولة أنهم قاموا تجهيز المنطقة الفنية للبطولة بشكل مدرج لإتاحة الفرصة لرؤية افضل لكافة المتواجدين فيها سواء رئيس اللجنة الفنية أو مدير المنافسات للبطولة أومدير البروتوكول بالإضافة لعدد ٥ أعضاء من اللجنة الفنية بالصف الأول، ويتواجد بالصف الثاني رئيس لجنة الحكام بالبطولة بالإضافة الى عدد 5 أعضاء ويتم توزيع مهامه لكل عضوين مسؤولية لسلاح ويقومون بتوزيع الحكام على الملاعب ومراقبة الحكام خلال و وقت المنافسات وأما الصف الثالث فهو مخصص للدعم الرياضي و يتواجد فيه مذيع باللغة الإنجليزية ومذيع باللغة العربية للإعلان عن دخول اللاعبين والحكام والنتائج بالإضافة إلى منسق للدعم وشخصين لتقنية الفيديو وشخصين للصوت والإضاءة، وتم استخدام أعلى التقنيات الصوتية والإضاءات لمواكبة هذا الحدث العالمي.
The penultimate day of the Junior and Cadet Fencing World Championships #Riyadh2024 was filled with action 🔥
Just one day left ☝️#FIEJCWCH 🤺 pic.twitter.com/rE1qR80nsn
— بطولة العالم للمبارزة للناشئين والشباب (@FencingKsa) April 19, 2024