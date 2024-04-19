الرياضة اليوم.. نهائي كأس العالم للترويض

الرياض – هاني البشر

تشهد العاصمة السعودية الرياض اليوم الجمعة إقامة النهائي الـ 37 في كاس العالم للترويض، والأول في السعودية ضمن بطولة كأس العالم لقفز الحواجز والترويض 2024، المقامة حالياً على أرض مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض. وقد انطلقت فعاليات النسخة الـ 45 من البطولة أمسية الأربعاء، للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط بمشاركة 51 فارسا وفارسة بـ 60 جوادا يمثلون 24 دولة في قفز الحواجز والترويض. وتبلغ مجموع جوائز اليوم 400 ألف يورو (1.6 مليون ريال)، حيث تعد الأعلى في تاريخ كؤوس العالم للترويض والبالغ عددها 36 نسخة. ويشارك في نهائي الترويض 15 فارسا وفارسة من ضمن المصنفين الـ 40 في التصنيف العالمي، يمثلون 12 دولة أبرزهم الفارسة البريطانية شارلوت فراي المتوجه أمسية الأربعاء بلقب شوط الجائزة الكبرى للترويض في اليوم الافتتاحي والمصنفة الثالثة عالمياً، بجانب الألمانية ايزابيل ورث المصنفة الثانية عالمياً، والدنماركية نانا سكودبورغ مرالد المصنفة الرابع عالمياً، والسويدي باتريك كيتل المصنف السادس عالمياً.