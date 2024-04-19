النصر يقلب الطاولة على الفيحاء بثلاثية

محمود العوضي- جدة
تغلب فريق النصر على نظيره الفيحاء 1/3 في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 29 بدوري روشن.
سجل اللاعب فاشون ساكالا الهدف الأول لفريق الفيحاء في الدقيقة 6، وتعادل عبدالإله العمري لفريق النصر في الدقيقة 72.
وجاء الهدف الثاني لفريق النصر في الدقيقة 76 عن طريق السنغالي ساديو ماني، قبل أن يعود نفس اللاعب ويسجل الهدف الثالث في الدقيقة 82.
بتلك النتيجة، رفع النصر رصيده إلى 68 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الفيحاء عند 35 نقطة في المركز الحادي عشر.
شاهد أهداف مباراة النصر والفيحاء بصوت المعلق " حاتم بطيشة "📺⤵️#دوري_روشن_السعودي #النصر_الفيحاء | #SSC pic.twitter.com/ygCzUfxDqS
— SSC (@ssc_sports) April 19, 2024