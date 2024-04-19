الرياضة

النصر يقلب الطاولة على الفيحاء بثلاثية

صحيفة البلادaccess_time11 / شوال / 1445 هـ      19 أبريل 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

تغلب فريق النصر على نظيره الفيحاء 1/3 في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 29 بدوري روشن.

 

سجل اللاعب فاشون ساكالا الهدف الأول لفريق الفيحاء في الدقيقة 6، وتعادل عبدالإله العمري لفريق النصر في الدقيقة 72.

 

وجاء الهدف الثاني لفريق النصر في الدقيقة 76 عن طريق السنغالي ساديو ماني، قبل أن يعود نفس اللاعب ويسجل الهدف الثالث في الدقيقة 82.

 


بتلك النتيجة، رفع النصر رصيده إلى 68 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الفيحاء عند 35 نقطة في المركز الحادي عشر.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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