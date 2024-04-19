الطائي يصعق الرياض بالنيران الصديقة

محمود العوضي- جدة
حقق فريق الطائي الفوز على الرياض 1/2 في اللقاء الذي جرى بين الفريقين، مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة الـ 29 بدوري روشن.
سجل اللاعب بيرنارد مينساه الهدف الأول لفريق الطائي في الدقيقة 45. وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه لاعب الرياض عبدالإله الخيبري في الدقيقة 52.
وأدرك اللاعب عبدالهادي الحراجين التعادل لفريقه الرياض في الدقيقة 59. وجاء الهدف الثاني للطائي في الدقيقة 90+12، بعدما سجل لاعب الرياض خالد الشويع بالخطأ في مرماه.
هذا الفوز رفع رصيد الطائي إلى 26 نقطة في المركز الرابع عشر، بينما تجمد رصيد الرياض عند 25 نقطة في المركز الخامس عشر.
هدددددف!⚽
منساه يسجل أول الأهداف للطائي ⚽🔥
الرياض 0 × 1 الطائي#دوري_روشن_السعودي#الرياض_الطائي | #SSC pic.twitter.com/D8HqrydKop
— SSC (@ssc_sports) April 19, 2024
هدددددف!⚽
بعد خطأ من البقعاوي.. الرياض يعود للقاء عن طريق الحراجين ⚽🔥
الرياض 1 × 1 الطائي#دوري_روشن_السعودي#الرياض_الطائي | #SSC pic.twitter.com/cIKjqIA79t
— SSC (@ssc_sports) April 19, 2024
هدددددف!⚽
في آخر الدقائق.. الطائي يسجل الهدف الثاني 🔥⚽
الرياض 1 × 2 الطائي#دوري_روشن_السعودي#الرياض_الطائي | #SSC pic.twitter.com/SgdbenWkta
— SSC (@ssc_sports) April 19, 2024