الرياضة

الطائي يصعق الرياض بالنيران الصديقة

صحيفة البلادaccess_time11 / شوال / 1445 هـ      19 أبريل 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

 

محمود العوضي- جدة

حقق فريق الطائي الفوز على الرياض 1/2 في اللقاء الذي جرى بين الفريقين، مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة الـ 29 بدوري روشن.

سجل اللاعب بيرنارد مينساه الهدف الأول لفريق الطائي في الدقيقة 45. وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه لاعب الرياض عبدالإله الخيبري في الدقيقة 52.

وأدرك اللاعب عبدالهادي الحراجين التعادل لفريقه الرياض في الدقيقة 59. وجاء الهدف الثاني للطائي في الدقيقة 90+12، بعدما سجل لاعب الرياض خالد الشويع بالخطأ في مرماه.

هذا الفوز رفع رصيد الطائي إلى 26 نقطة في المركز الرابع عشر، بينما تجمد رصيد الرياض عند 25 نقطة في المركز الخامس عشر.

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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