الأخضر الأولمبي يقسو على تايلاند بخماسية ويتأهل لربع نهائي كأس آسيا

محمود العوضي- جدة
ضمن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا التأهل إلى ربع نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا المقامة حاليًا في قطر،
والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024 وذلك بعد فوزه الكبير على منتخب تايلاند بخماسية نظيفة، في ثاني لقاءاته ضمن
المجموعة الثالثة، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، التي تضم منتخبي العراق وطاجيكستان اللذين
يلتقيان في وقت لاحق اليوم.
سجل أهداف المنتخب السعودي أيمن يحيى في الدقيقة الرابعة، وأحمد الغامدي في الدقيقة 45+3، وعبدالله
رديف ” هاتريك” في الدقائق” 45+7، 49، 73.
وكان الأخضر السعودي قد فاز على منتخب طاجيكستان برباعية مقابل هدفين في افتتاح مشواره بالبطولة.
ومن المقرر أن يلتقي المنتخب السعودي مع نظيره العراقي يوم 22 من أبريل الجاري في ختام دور المجموعات.
الأخضر السعودي يفتتح التسجيل مبكراً#كأس_آسيا_تحت_23سنة | #تايلاند_السعودية pic.twitter.com/LnKD7ClEW7
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 19, 2024
شوف الهدف |
منتخب السعودية تقدم 2-0 تايلاند.. الدقيقة 46#السعودية_تايلاند || #هَيّا_آسيا || #قنوات_الكاس || #AFCU23 pic.twitter.com/a3u9gPY73b
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) April 19, 2024
شوف الهدف |
منتخب السعودية تقدم 3-0 تايلاند.. الدقيقة 45+7 #السعودية_تايلاند || #هَيّا_آسيا || #قنوات_الكاس || #AFCU23 pic.twitter.com/SrZkYv4h9N
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) April 19, 2024
شوف الهدف |
بعد اللجوء لتقنية الفيديو..منتخب السعودية تقدم 4-0 تايلاند.. الدقيقة 49 #السعودية_تايلاند || #هَيّا_آسيا || #قنوات_الكاس || #AFCU23 pic.twitter.com/e8e0V8CsoG
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) April 19, 2024
شوف الهدف |
منتخب السعودية تقدم 5-0 تايلاند.. الدقيقة 73#السعودية_تايلاند || #هَيّا_آسيا || #قنوات_الكاس || #AFCU23 pic.twitter.com/58ocjP5xt2
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) April 19, 2024