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الأخضر الأولمبي يقسو على تايلاند بخماسية ويتأهل لربع نهائي كأس آسيا

صحيفة البلادaccess_time11 / شوال / 1445 هـ      19 أبريل 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة
ضمن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا التأهل إلى ربع نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا المقامة حاليًا في قطر،

والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024 وذلك بعد فوزه الكبير على منتخب تايلاند بخماسية نظيفة، في ثاني لقاءاته ضمن

المجموعة الثالثة، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، التي تضم منتخبي العراق وطاجيكستان اللذين

يلتقيان في وقت لاحق اليوم.

سجل أهداف المنتخب السعودي أيمن يحيى في الدقيقة الرابعة، وأحمد الغامدي في الدقيقة 45+3، وعبدالله

رديف ” هاتريك” في الدقائق” 45+7، 49، 73.

وكان الأخضر السعودي قد فاز على منتخب طاجيكستان برباعية مقابل هدفين في افتتاح مشواره بالبطولة.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب السعودي مع نظيره العراقي يوم 22 من أبريل الجاري في ختام دور المجموعات.

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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