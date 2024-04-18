“هيئة الطيران المدني” تُصدر غرامات مالية بقيمة 5.3 ملايين ريال

الرياض : البلاد

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة باللجنة المعنية بالنظر في مخالفات أحكام نظام الطيران المدني، تقريرها للربع الأول لعام 2024م، الذي تضمن إصدار اللجنة (185) مخالفة، شملت فرض غرامات مالية تجاوزت 5.3 ملايين ريال على الكيانات والأفراد المخالفين لنظام الطيران المدني واللوائح التنفيذية والتعليمات الصادرة عن الهيئة.

وأظهر التقرير إصدار (111) مخالفة بحق الناقلات الجوية؛ وذلك لعدم تقيدها بالتعليمات الصادرة عن الهيئة بشأن نظام تسجيل المسافرين المسبق والخانات الزمنية، بإجمالي غرامات بلغت قيمتها أكثر من 3.6 ملايين ريال، و(31) مخالفة لبعض الناقلات الجوية لمخالفتها اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء بإجمالي غرامات تجاوزت قيمتها 1.3 مليون ريال، إضافة إلى إصدار (3) مخالفات بحق بعض الشركات المرخصة لعدم تقيدها بالتعليمات الصادرة عن الهيئة في ممارستها للنشاط المرخص بإجمالي غرامات بلغت قيمتها 45 ألف ريال، و(مخالفتين) بحق شركتي نقل جوي لعدم تقيدهما بتنفيذ أحكام التراخيص الصادرة عن الهيئة بإجمالي غرامات بلغت قيمتها 40 ألف ريال.

كما كشف التقرير قيام اللجنة بإصدار (38) مخالفة بحق الأفراد لمخالفة تجاوز المناطق المحظورة والمخالفات التي تقع على متن الطائرات، والمخالفات المتعلقة باستخدام الطائرات بدون طيار دون ترخيص، بالإضافة إلى مخالفة التحليق بطائرات خفيفة الوزن دون تصريح، بإجمالي غرامات بلغت قيمتها 252.700 ألف ريال.

وأوضحت الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرصها على تحقيق مبدأ الشفافية والوضوح وتأكيد التزامها المستمر بدورها التنظيمي والرقابي على قطاع الطيران، وتحسين تجربة المسافرين وتعزيز جودة خدمات النقل الجوي في المملكة.