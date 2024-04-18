ركلات الترجيح تصعد بريال مدريد إلى نصف نهائي الأبطال

تأهل ريال مدريد إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024 بركلات الترجيح (4-3) على حساب مضيّفه مانشستر سيتي الإنجليزي سهرة الثلاثاء.



وجرّد الفريق الملكي مانشستر سيتي من لقبه الذي أحرزه الموسم الماضي، ليصعد إلى المربع الذهبي في مواجهة نارية أمام بايرن ميونيخ الألماني.



انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي (1-1) حيث سجّل البرازيلي رودريغو لريال مدريد أولًا بالدقيقة 21، قبل أن يعادل كيفين دي بروين لمانشستر سيتي (76).



لجأ الفريقان لشوطين إضافيين، بالنظر إلى تعادلهما بمجموع مباراتي الذهاب والإياب (4-4) واستمر التعادل بالشوطين الإضافيين ليُتجه إلى ركلات الترجيح.



وأمام حشد جماهيري غفير في ملعب (الاتحاد) عقر دار مانشستر سيتي، ابتسمت ركلات الترجيح للفريق الضيف، حيث أهدر من طرف الفريق الإنجليزي كل من برناردو سيلفا وماتيو كوفاسيتش، في حين أهدر لوكا مودريتش ركلة ريال مدريد الوحيدة.