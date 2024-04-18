رئيس الشورى بحث تعزيز العلاقات.. تقدير أردني للمواقف السعودية الداعمة

عمان – واس

التقى معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ أمس، رئيس وزراء الأردن الدكتور بشر الخصاونة، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها حاليًا إلى المملكة الأردنية الهاشمية على رأس وفد من المجلس.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، لاسيما العلاقات البرلمانية، ومناقشة العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وأكد اللقاء عمق العلاقات المتينة بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، والمستويات العالية من التنسيق والتعاون في مختلف المجالات.

كما التقى معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، رئيس مجلس الأعيان بالمملكة الأردنية الهاشمية فيصل بن عاكف الفايز، وجرى استعراض علاقات التعاون القائم بين مجلس الشورى ومجلس الأعيان الأردني، وعددٍ من الموضوعات الأخرى.

وفي مستهل اللقاء أشاد الدكتور آل الشيخ بالمستوى الكبير الذي تشهده العلاقات السعودية الأردنية المبنية أساسًا على جذور تاريخية أصيلة، وعلى وشائج القربى بين البلدين والشعبين الشقيقين، مشيرًا إلى ما تشهده العلاقات من مستويات عالية ومتقدمة من التنسيق في شتى المجالات.

واستعرض رئيس مجلس الشورى خلال اللقاء ما تعيشه المملكة العربية السعودية من نهضة تنموية واقتصادية بخطى متسارعة بدعم ومتابعة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله.

من جانبه، رحب رئيس مجلس الأعيان بمعالي الدكتور عبدالله آل الشيخ والوفد المرافق بمناسبة زيارته للمملكة الأردنية الهاشمية، منوهًا بمستوى العلاقات القوية والمتينة التي تجمع بين البلدين والشعبين الصديقين، مؤكدًا في الوقت نفسه اعتزاز الأردن بالعلاقات التاريخية الأصيلة بين البلدين، معربًا عن تقدير الأردن للمواقف الأصيلة للمملكة العربية السعودية تجاه بلاده وغير المستغربة من المملكة لدعم الأردن في المواقف كافة.

حضر اللقاءات الوفد الرسمي المرافق لمعالي رئيس مجلس الشورى, أعضاء المجلس الدكتور إبراهيم بن محمد القناص، والأستاذ مبارك بن خلف الدوسري، والدكتور هشام بن كمال الفارس، والدكتورة عائشة بنت علي عريشي، والدكتورة أميرة بنت أحمد الجعفري، والدكتورة نجوى بنت عبدالكريم الغامدي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري.