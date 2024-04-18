بحث التعاون مع الشركات الإسبانية..الحقيل: نهضة عقارية وسكنية غير مسبوقة في المملكة

مدريد- واس

التقى معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، في العاصمة الإسبانية مدريد، عددًا من الرؤساء التنفيذين لكبرى الشركات الإسبانية، لبحث فرص التعاون في مجالات تطوير البنية التحتية للمدن والتشييد والبناء والطاقة المتجددة والتكنولوجيا الهندسية، وذلك خلال اليوم الثاني لزيارته الرسمية لمملكة إسبانيا التي استمرت 3 أيام.

وبحث الوزير الحقيل مع الرئيس التنفيذي لشركة “TYPSA” بابلو بوینو، فرص التعاون في مجالات حلول البنية التحتية والمباني والطاقة المتجددة والبيئة والمدن، حيث تم استعراض فرص تفعيل نهج الاقتصاد الدائري في الأبنية والبنية التحتية وإنشاء منصات إدارة الأصول وتطوير حلول هندسة القيمة الجديدة.

واجتمع معاليه مع الرئيس التنفيذي لشركة “Indra” خوسيه فينسنت ـ الشركة الرائدة عالميًا في مجال التكنولوجيا الهندسية والاستشارات ـ ، حيث ناقش اللقاء فرص التعاون في مجال التحول الرقمي للشؤون البلدية وتعزيز الابتكار لرفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، مستعرضًا الفرص الاستثمارية التي توفرها المملكة العربية السعودية في مختلف القطاعات البلدية والإسكان والبنى التحتية للمدن.

كما التقى وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان مع رئيس الاتحاد الوطني للبناء والتشييد بيدرو فيرنانديز ألن، لمناقشة سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات وعرض أبرز توجهات رؤية المملكة 2030 لقطاع الإسكان والفرص الاستثمارية في القطاع السكني بالمملكة، مشيرًا إلى حجم الاستثمارات الإسبانية في المملكة والتي بلغت أكثر من 3 مليارات دولار، من بينها 40 % في القطاع العقاري.



إنجازات كبيرة

وأشار الحقيل إلى أن المملكة تشهد طفرة على مستوى منظومة الإسكان والأنشطة العقارية، حيث تمكنت خلال الخمس سنوات الماضية من توفير حلول سكنية استفادت منها 1.5 مليون أسرة، وضخ نحو نصف مليون منتج سكني وإطلاق عدد من الضواحي السكنية الكبرى، مؤكدًا أن المملكة تعمل على مواصلة تعزيز المعروض العقاري السكني عبر ضخ أكثر من 300 ألف وحدة سكنية حتى عام 2025، والوصول إلى قرابة مليون وحدة سكنية حتى عام 2030. ونوه معاليه بالنهضة التي يشهدها قطاع الأنشطة العقارية في المملكة والتي ساهمت في رفع جاذبيته للاستثمارات المحلية والدولية ونموه بشكل غير مسبوق، حيث بلغت مساهمة القطاع في الناتج الإجمالي المحلي غير النفطي 12.2 %، فيما بلغت مساهمة قطاع التشييد والبناء 11.3 % حتى الربع الثالث من عام 2023؛ كما أن القطاع يرتبط بأكثر من 120 صناعة اقتصادية. من جهة ثانية رعى وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان أمس الأربعاء انطلاق أعمال ملتقى الأعمال السعودي الإسباني، والذي ينظمه اتحاد الغرف السعودية وغرفة إسبانيا ممثلاً بمجلس الأعمال السعودية الإسباني المشترك، وذلك بحضور أكثر من 100 شركة من الجانبين، حيث سلط الضوء على مجالات التعاون في مجالات تقنيات البناء والمدن الذكية والتخطيط الحضري.