بايرن ميونيخ يبلغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

تأهل بايرن ميونيخ الألماني إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بالفوز على أرسنال الإنجليزي بهدف دون مقابل، في إياب ربع النهائي، سهرة الأربعاء.

واغتنم بايرن ميونيخ تعادله ذهابًا الأسبوع الماضي في ملعب أرسنال بلندن (2-2) ليكتب بطاقة عبوره إلى نصف النهائي بمجموع المباراتين (3-2).

وعبر الفريق البافاري -بطل المسابقة 6 مرّات- إلى المربع الذهبي من دوري أبطال أوروبا بقيادة مدربه الألماني توماس توخيل لأول مرّة منذ 4 مواسم.

سجّل هدف المباراة، لاعب الوسط الألماني المخضرم جوشوا كيميتش في الدقيقة 63 من الشوط الثاني من ضربة رأس إثر تمريرة من رافائيل غيريرو.

شاهد هدف بايرن ميونيخ ضد أرسنال