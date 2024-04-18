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الفتح يتغلب على الرائد بثلاثية في ” روشن”
الرياضة

الفتح يتغلب على الرائد بثلاثية في ” روشن”

صحيفة البلادaccess_time10 / شوال / 1445 هـ      18 أبريل 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

حقق فريق الفتح فوزًا  مستحقاً على نظيره الرائد نتيجة 1/3، في القاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس، ضمن الجولة الـ 29 بدوري روشن.

سجل أهداف الفتح” دجانيني تفاريس في الدقيقة الخامسة، وفي الدقيقة 60 واللاعب زيلاريان في الدقيقة 12 . وأهدر دجانيني ركلة جزاء في الدقيقة 25. فيما أحرز جوليو تفاريس هدف تقليص الفارق لصالح الرائد في الدقيقة 56.

بتلك النتيجة، رفع الفتح رصيده إلى 40 نقطة في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الرائد عند 30 قطة في المركز الثالث عشر.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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