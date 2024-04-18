الفتح يتغلب على الرائد بثلاثية في ” روشن”

محمود العوضي- جدة
حقق فريق الفتح فوزًا مستحقاً على نظيره الرائد نتيجة 1/3، في القاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس، ضمن الجولة الـ 29 بدوري روشن.
سجل أهداف الفتح” دجانيني تفاريس في الدقيقة الخامسة، وفي الدقيقة 60 واللاعب زيلاريان في الدقيقة 12 . وأهدر دجانيني ركلة جزاء في الدقيقة 25. فيما أحرز جوليو تفاريس هدف تقليص الفارق لصالح الرائد في الدقيقة 56.
بتلك النتيجة، رفع الفتح رصيده إلى 40 نقطة في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الرائد عند 30 قطة في المركز الثالث عشر.
الفتح يكسب الرائد بنتيجة 3-1
شاهد أهداف المباراة 📺⤵️#دوري_روشن_السعودي #الفتح_الرائد | #SSC pic.twitter.com/OGq1pvADO1
— SSC (@ssc_sports) April 18, 2024