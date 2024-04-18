الشباب يقسو على أبها بخماسية

البلاد- جدة
دك فريق الشباب شباك ضيفه أبها بخماسية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ 29 بدوري روشن.
سجل الهدف الأول لفريق الشباب اللاعب يانيك كاراسكو في الدقيقة 45+1، واضاف اللاعب السنغالي حبيب ديالو الهدف الثاني لفريق الشباب في الدقيقة 57، وجاء الهدف الثالث لفريق الشباب عن طريق اللاعب كارلوس جونيور في الدقيقة 78، قبل أن يعود نفس اللاعب ويسجل الهدف الرابع في الدقيقة 84. واختتم البلجيكي كاراسكو الأهداف مسجلا الخامس للشباب في الدقيقة 90+3.
هذا الفوز رفع رصيد الشباب إلى 35 نقطة في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد أبها عند 25 نقطة بالمركز الخامس عشر.
https://twitter.com/i/status/1781051597692227958