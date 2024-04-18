الرئيسية
/
/
/
/
/
الشباب يقسو على أبها بخماسية
الرياضة

الشباب يقسو على أبها بخماسية

صحيفة البلادaccess_time10 / شوال / 1445 هـ      18 أبريل 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

دك فريق الشباب شباك ضيفه أبها بخماسية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين  مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ 29 بدوري روشن.

 

سجل الهدف الأول لفريق الشباب اللاعب يانيك كاراسكو في الدقيقة 45+1، واضاف اللاعب السنغالي حبيب ديالو الهدف الثاني لفريق الشباب في الدقيقة 57، وجاء الهدف الثالث لفريق الشباب عن طريق اللاعب كارلوس جونيور في الدقيقة 78، قبل أن يعود نفس اللاعب ويسجل الهدف الرابع في الدقيقة 84. واختتم البلجيكي كاراسكو الأهداف مسجلا الخامس للشباب في الدقيقة 90+3.

هذا الفوز رفع رصيد الشباب إلى 35 نقطة في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد أبها عند 25 نقطة بالمركز الخامس عشر.

https://twitter.com/i/status/1781051597692227958
 
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *