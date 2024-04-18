الرياضة

التعادل الإيجابي يخيم على مواجهة التعاون والخليج

صحيفة البلادaccess_time10 / شوال / 1445 هـ      18 أبريل 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

خيم التعادل الإيجابي على مواجهة التعاون أمام ضيفه الخليج بهدف لكل منهما، في افتتاح مواجهات الجولة 29 من دوري روشن السعودي للموسم الجاري 2023-2024.

بادر التعاون بالتهديف بواسطة عبدالفتاح آدم في الدقيقة 21، و رد الخليج بالتعادل في الدقيقة 45+5، عبر عون السلولي بالخطأ في مرماه.

التعادل رفع رصيد التعاون إلى 48 نقطة في المركز الرابع، فيما وصل رصيد الخليج إلى النقطة 35 محتفظًا بمركزه العاشر.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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