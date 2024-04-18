التعادل الإيجابي يخيم على مواجهة التعاون والخليج

محمود العوضي- جدة
خيم التعادل الإيجابي على مواجهة التعاون أمام ضيفه الخليج بهدف لكل منهما، في افتتاح مواجهات الجولة 29 من دوري روشن السعودي للموسم الجاري 2023-2024.
بادر التعاون بالتهديف بواسطة عبدالفتاح آدم في الدقيقة 21، و رد الخليج بالتعادل في الدقيقة 45+5، عبر عون السلولي بالخطأ في مرماه.
التعادل رفع رصيد التعاون إلى 48 نقطة في المركز الرابع، فيما وصل رصيد الخليج إلى النقطة 35 محتفظًا بمركزه العاشر.
التعادل الإيجابي (1-1) يحسم مواجهة #التعاون و #الخليج 🤝
📺 شاهد أهداف اللقاء ⤵️#دوري_روشن_السعودي#التعاون_الخليج | #SSC pic.twitter.com/kObZctKbn0
— SSC (@ssc_sports) April 18, 2024