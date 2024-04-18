الاقتصاد السعودي الثاني عالمياً لعام 2025

الرياض : البلاد

زاد صندوق النقد الدولي من توقعاته الإيجابية الصادرة مؤخراً لأداء الاقتصاد في المملكة، ليقوم برفع معدل النمو للعام 2025م للمرة الثانية على التوالي.

وقد رفع خبراء الصندوق من توقعاتهم في شهر أبريل الجاري من العام الحالي لمعدل النمو لاقتصاد المملكة لعام 2025م من 5.5% إلى 6% أي بزيادة مقدراها 0.5%، رغماً من ثباته على توقعات معدل النمو للاقتصاد العالمي عند مستوى 3.2%، ليصبح بذلك الاقتصاد السعودي ثاني أعلى معدل نمو متوقع له أن يحققه لعام 2025م بعد الاقتصاد الهندي، حيث متوقع له أن يحقق معدل نمو بـ 6.5%.

يشار إلى أن خبراء الصندوق قد توقعوا في يناير 2024 أن ينمو اقتصاد المملكة من 4.5% إلى 5.5% في العام 2025.

وجاءت تلك التعديلات على توقعات “الصندوق” وفق ما أشارت إليه البيانات التي أصدرها مؤخراً في تقريره؛ “آفاق الاقتصاد العالمي أبريل 2024م”، في إشارة واضحة إلى النظرة التفاؤلية حول أداء الاقتصاد السعودي وقوته وما يحققه من نمو إيجابي رغم المخاطر والتحديات والظروف العالمية، التي تشهدها معظم الاقتصادات، إذ يشهد الاقتصاد السعودي أداءً مميزاً في تنوعه، بالإضافة إلى نمو الإيرادات غير النفطية وبلوغها لمستويات غير مسبوقة معززاً من ريادته على الصعيدين الإقليمي والدولي.