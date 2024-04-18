الاتحاد يطلب تأجيل لقائه أمام الهلال في نصف نهائي كأس الملك

أرسل نادي الاتحاد، اليوم الخميس، خطاباً إلى اتحاد الكرة السعودي؛ يتضمن طلب تأجيل مباراته أمام الهلال في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين المقرر لها يوم 30 أبريل الجاري، إلى حين فراغ المنتخب السعودي الأولمبي من مشاركته في كأس آسيا تحت 23 عاماً.
وأوضح الاتحاد، أن الفريق وقع عليه ضرر من استدعاء لاعبيه خارج أيام الفيفا، ويطالب بإيقاف هذا الضرر بتأجيل مباراته في نصف نهائي كأس الملك، حتى يتمكن من الاستفادة من كافة عناصره في البطولة.
وأشار إلى أن النادي على قناعة بأن لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم ستلبي طلبه؛ أسوة بما قامت به إدارة المسابقات بالرابطة بتجاوبها مع طلب نادي الهلال.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
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