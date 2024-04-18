الاتحاد يطلب تأجيل لقائه أمام الهلال في نصف نهائي كأس الملك

البلاد- جدة

أرسل نادي الاتحاد، اليوم الخميس، خطاباً إلى اتحاد الكرة السعودي؛ يتضمن طلب تأجيل مباراته أمام الهلال في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين المقرر لها يوم 30 أبريل الجاري، إلى حين فراغ المنتخب السعودي الأولمبي من مشاركته في كأس آسيا تحت 23 عاماً.

وأوضح الاتحاد، أن الفريق وقع عليه ضرر من استدعاء لاعبيه خارج أيام الفيفا، ويطالب بإيقاف هذا الضرر بتأجيل مباراته في نصف نهائي كأس الملك، حتى يتمكن من الاستفادة من كافة عناصره في البطولة.