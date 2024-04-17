95 ألف زائر لـ«عيد إثراء»

البلاد ــ الخبر

جذبت فعاليات مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) أكثر من 95 ألف زائر خلال فترة عيد الفطر التي استمرت لمدة 3 أيام بدءًا من ثاني أيام العيد.

وتضمنت الفعاليات “لحظة العيد الكبرى” التي سلّطت الضوء على بهجة العيد وكانت بمثابة معايدة، قدمها إثراء إلى جمهوره في مدينة الرياض، وجدة والخبر، وصولًا إلى مقر المركز في مدينة الظهران، وعروضًا حصرية وتجارب استثنائية وثقافية مختلفة، فيما قدم متحف الطفل لوحة فنية أدائية بعنوان “العيد حول العالم” التي استطاع المتابعون عبرها مشاهدة عادات وتقاليد العيد للعديد من الدول منها : المملكة، والأردن، ومصر، والمغرب، وإندونيسيا إلى جانب دول أخرى، في الوقت الذي تمكنوا فيه من الانتقال إلى مشاهدة “لحظة العيد في متحف الطفل”، التي سردت قصة صلة الرحم وأهمية زيارة الأقارب بالعيد وصولًا إلى ترابط مجتمعي وتقارب اجتماعي.

ومن بوابة المسرح توافدت عائلات لحضور كورال العيد الذي استعرض مجموعة من العروض الفنية المليئة بعبارات التهنئة بالعيد، وشارك مئات الزوّار بورشة عمل حول كيفية صناعة حلوى العيد بأنامل أطفالهم وذلك على أيدي مختصين في صناعة وتزيين حلوى العيد، وأما لورشة الألعاب النارية الآمنة نمط مختلف عبر أدوات إبداعية ابتكارية، أدارها مدربون زرعوا فرحة العيد بألعاب بعيدة عن المخاطر.

واشتمل مركز إثراء على العديد من الفعاليات كتجربة “فقاعات الصابون” وصناعة زينة العيد، ومع اختتام فعاليات العيد أحيت الفرق أنشطة وبرامج العيد بتوهج وتصفيق حار من الحضور.