4.2 مليارات ريال مبيعات ضاحية الفرسان

الرياض : البلاد

كشفت الشركة الوطنية للإسكان عن تجاوز مبيعات ضاحية الفرسان – أكبر الضواحي العمرانية التي تطورها الشركة – 4.2 مليارات ريال خلال عام منذ إطلاقها، بإجمالي عدد وحدات يصل إلى 4000 وحدة سكنية، ما يعكس الإقبال الكبير والاهتمام بمشاريع “الوطنية للإسكان”.

وأوضحت الشركة أن الربع الأول من هذا العام شهد بيع 1450 وحدة سكنية بمبيعات وصلت إلى 1.6 مليار ريال، ضمن عدد من المشاريع في الضاحية العمرانية المتكاملة، حيث حققت الفرسان مبيعات متزايدة منذ بداية العام الحالي، وذلك نظير اهتمام “الوطنية للإسكان” بتقديم بيئة حيوية ترتقي بمفاهيم جودة الحياة بكامل تفاصيلها؛ لتحقق أسلوب عيش جديد ومبتكر يتخطى حدود الوحدات السكنية.

وتعد الضاحية واحدة من الأكبر على مستوى الضواحي العمرانية التي تنفذها الشركة الوطنية للإسكان على مستوى المنطقة وتم تصميمها لتقدم نظامًا متكاملًا للعيش في مدن تواكب رؤية المملكة 2030 بمعايير جديدة وبيئة عمرانية مستدامة على مساحة 35 مليون متر مربع، موفرة أكثر من 50 ألف وحدة سكنية تتسع لأكثر من 250 ألف نسمة، وتتميز باحتوائها على أكثر من 190 مرفقًا حيويًا تتنوع ما بين مرافق وخدمات تعليمية وصحية ورياضية وترفيهية، بالإضافة إلى الحدائق والمساجد والجوامع.

وتغطي المسطحات الخضراء مساحة تتجاوز 6 ملايين متر مربع، لتعطي حيوية وطبيعة خلابة في الضاحية، حيث يصل نصيب الفرد منها إلى 26 مترًا مربعًا وهذا يواكب المستهدف من مبادرة السعودية الخضراء، كما تستهدف الضاحية زراعة أكثر من نصف مليون شجرة، أي ما يعادل 8 شجرات مقابل كل وحدة سكنية.

يُذكر أن “الوطنية للإسكان” هي الشركة الرائدة والممكنة لقطاع التطوير العقاري وأكبر مطور رئيس للضواحي والمجتمعات السكنية في المملكة التي تتسم بجودة الحياة وتهدف إلى زيادة المعروض العقاري بالمملكة، وتوفير خيارات سكنية متنوعة بأسعار تتناسب مع القدرات الشرائية، وذلك في إطار سعيها إلى تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030 برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70%.