مؤشرات التطور والاستثمار الرقمي في المملكة

البلاد – الرياض

برعاية معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة الهيئة المهندس عبدالله بن عامر السواحه، تعقد هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية النسخة العاشرة من “منتدى مؤشرات الاتصالات والتقنية 2024” في الرابع والعشرين من أبريل الجاري في مقر الهيئة بمدينة الرياض، وذلك بالتعاون مع شركة “IDC” السعودية ، وسيستعرض أهم مؤشرات القطاع في المملكة، والموضوعات المتعلقة بالتنظيم الرقمي.

وأوضحت الهيئة أن المنتدى يستضيف قادة قطاع الاتصالات والتقنية بالمملكة ونخبة من الخبراء الدوليين والمختصين، وستشهد أعماله جلسات حوارية وعروضا تقديمية لتسليط الضوء على مؤشرات الأداء لقطاع الاتصالات والتقنية، وتوجهات IDC للمملكة والعالم ، والكشف عن النسخة الأحدث من تقرير إنترنت السعودية والذي يتناول أهم الأرقام المتعلقة بانتشار الإنترنت واستخداماتها في المملكة، كما تتطلع الهيئة إلى إبراز ما تتمتع به المملكة من مقومات استثمارية وممكنات تعزز نمو الاقتصاد الرقمي وتقود لزيادة إسهامه في الناتج المحلي غير النفطي بالمملكة.