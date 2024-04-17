“كاتلين” يتصدر و” العطية” يتألق في بطولة السعودية المفتوحة للجولف

الرياض – محمد الجليحي

تصدر الأمريكي جون كاتلين منافسات اليوم الأول من بطولة السعودية المفتوحة للجولف، المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة، فيما حقق اللاعب السعودي خالد العطية أفضل نتيجة محلية، جعلته في صدارة اللاعبين السعوديين في المنافسات التي تستمر حتى يوم السبت المقبل في نادي الرياض للجولف.

وقدم كاتلين أفضل أداء جعله في مقدمة المشاركين؛ حيث أنهى بنتيجة 66؛ ليؤكد سيطرته ومواصلته لتقديم المستويات الفنية التي قدمها في بطولة مكاو الدولية في مارس الماضي.

كاتلين هو الفائز خمس مرات في الجولة الآسيوية، ويتساوى مع عدد من اللاعبين، وهم” واد أورمسبي وجيستين كيوبان وتاتسونوري شوجينجي وسكوت هيند”.

ولعب كاتلين في بطولة السعودية الدوليه المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة في نادي رويال جرين للجولف في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية قبل ثلاث سنوات، لكن هذه الزيارة تعتبر الأولى له للعاصمة الرياض؛ حيث أشاد بالمنافسات التي تقام على ملعب نادي الرياض للجولف.

وقال كاتلين: “إنها المرة الثانية التي أتواجد فيها بالمملكة العربية السعودية، وعندما لعبت في بطولة السعودية الدولية كان حدثًا من الدرجة الأولى. والآن كل شيء يجري على ما يرام من ناحية المنافسات، وأنا هنا أريد أن ألعب للاستمتاع بالأجواء والمشاركة مع لاعبين مميزين في هذه البطولة القوية.

وعن منافسات اليوم قال:” لعبت بقوة إلا أن الرياح كانت تحديا صعبا بالنسبة لي؛ لذلك كان علي أن أفكر جيدًا في طريقة اللعب للسيطرة على الكرة، وقد واجهت بعض التحديات إلا أنني أتطلع لتقديم أداء أفضل في اليوم الثاني.

في سياق متصل، أبدى اللاعب السعودي خال العطية- الذي حقق نتيجة مميزة في سلطنة عمان في وقت سابق من هذا العام، عندما أصبح أول هاو سعودي في السلسلة الدولية يحافظ على مستواه القوي في هذه البطولة- حيث أبدى سعادته بمواصلة التقدم وكانت جولته 72 هي الأفضل من بين لاعبي الجولف السعوديين المشاركين في البطولة.

وصيف العام الماضي هنريك ستينسون أنهى في وضع جيد بنتيجة اثنين تحت المعدل، فيما أتى بعده بطل العام الماضي التايلندي دينوينت بوريبونسوب بفارق ضربة واحدة فوق المعدل.

وكانت لقطة البطولة للاعب التايلندي اتثيبات بورناتانيارت، الذي انطلق في الحفرة العاشرة، وسجل بيردي في الحفرة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، وأنهى بخمسة تحت المعدل، والمركز العاشر .