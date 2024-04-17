في يومها السادس.. أمريكا تتصدر ميداليات بطولة العالم للمبارزة وإيطاليا في الوصافة

الرياض- البلاد
توجت الأميرة عهد بنت الحسن آل سعود مدير إدارة عمليات الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الفائزين بمنافسات اليوم السادس للرجال، من بطولة العالم للمبارزة للناشئين والشباب المقامة في صالة أرينا بجامعة الملك سعود بالرياض، بعد أن حقق المنتخب الايطالي الميدالية الذهبية في سلاح الأبيه (فرق) تحت 20 عاما، عقب فوزه على المنتخب فرنسا الذي نال الفضية، وحصل منتخب سويسرا على البرونزية.
وتصدرت أمريكا جدول ترتيب ميداليات البطولة، بتسع ميداليات (3 ذهبيات – فضيتين – 4 برونزيات) بعد حصولها على ذهبية سلاح الأبيه (للسيدات) للفرق عقب فوز منتخب السيدات على منتخب إيطاليا الذي حصل على الميدالية الفضية فيما ظفر منتخب فرنسا بالبرونزية، وتوج واسم بن عيسى الحسن عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للمبارزة الفائزات بالميداليات.
وشهد اليوم تواجد رئيس الاتحاد السعودي لرفع الاثقال محمد الحربي والمدير التنفيذي للاتحاد صخر الضويان ومتابعة منافسات اليوم السادس كما أبدى الحربي إعجابه بتنظيم البطولة و الإمكانيات التي سُخرت لإنجاح البطولة
انطلاق منافسات السيبر
تنطلق عند الساعة الثامنة والنصف من يوم غد الخميس منافسات سلاح السيبر ( فردي ) للرجال والسيدات على صالة أرينا بجامعة الملك سعود بالرياض ، وتستمر المنافسة حتى نهاية البطولة في الـ 20 من شهر أبريل الجاري، ويمثل المنتخب محمد العمرو، وعبدالله المنسف، وزياد المطيري، وجهاد العبيدي، وعلى مستوى السيدات كل من الحسناء الحماد ودانة القحطاني وعهد المعمر وتلين القضماني.
المصمك يجذب الوفود
قامت اللجنة المنظمة لبطولة العالم للمبارزة، بالتنسيق مع “جمعية هدية عالم” بجولة لعدد من وفود المنتخبات المشاركة في البطولة، لزيارة أماكن سياحية في الرياض، وانطلقت الجولة الساعة 3:30 عصرا لمدة 5 ساعات بدأت بزيارة قصر المصمك والتعريف بتاريخ السعودية الأولى والثانية و الثالثة، و أهمية القصر وطريقة بناءة ومرافقه، توجهت الوفود بعدها الى سوق الزل و التعريف بالزي السعودي للرجال والسيدات و والاستماع لشرح عن العادات والتقاليد للشعب السعودي والثقافة الوطنية، ومن ثم انتقلت الوفود ألى جامع الراجحي و التعريف بعمل الإمام و المؤذن وشرح طريقة الصلاة والتقاط الصور التذكارية، ومن ثم اختتمت الزيارة بتناول وجبة العشاء وتذوق الاكلات الشعبية السعودية المعروفة، وتسليم هدايا للحضور تشمل الزي السعودي.
60 حافلة وسيارة
وفرت اللجنة المنظمة للبطولة 60 حافلة وسيارات خاصة تعمل على مدار 16 ساعة يومياً لنقل الرياضيين المشاركين في البطولة والمسؤولين واللجان بين الفنادق وصالة أرينا بجامعة الملك سعود بالرياض، التي تحتضن المنافسات والتدريبات، وزينت الحافلات بعبارة “الرياض 2024” وشعارات وألوان البطولة “البنفسجي” استلهاماً من لون الصحاري السعودية بعد ازدهارها بزهور الخزامى في فصل الربيع، كرمزية ثقافية وسياحية.
ثنائي سلوفاكي
عبرت السلوفاكية اريكيا فارقاتشي عن سعادتها بمشاركة ابنتيها بطولة العالم للمبارزة للناشئين والشباب 2024م، مؤكدة انها من عائلة عريقة في لعبة المبارزة، بدءاً من جدها الذي كان مبارزاً وكان المصنف الأول في سلوفاكيا، وأضافت” ابنتاي تعتبران من الجيل الخامس في العائلة للمبارزة ، وحتى النادي المحلي الذي تلعبان له في سلوفاكيا تمت تسميته باسم الجد البطل اوزكار فارقاتشي، ورغم ذلك نحن نشارك ليس من أجل السلالة ولكن من اجل ممارسة وعشق اللعبة، وقالت: منذ وصولنا للرياض حظينا بوقت ممتع رغم أننا نشارك للمرة الأولى في تظاهرة عالمية، وهو التواجد الأول لنا في الشرق الأوسط بشكل عام والسعودية بشكل خاص، واختتمت اريكيا حديثها قائلة” منذ قدومنا والتعامل من قبل الجميع رائع ونشعر بأنه مرحب بنا هنا ونحن ممتنون لذلك “.
فرحة أوكرانية
أكدت الأوكرانية آنا ماكسيمينكو الحائزة على الميدالية الذهبية بمنافسات سلاح الابيه للسيدات تحت 20 عاما أن الإنجاز اتى رغم الظروف الصعبة التي مرت بها في فترة الاعداد الا أن الإصرار والرغبة كان سلاحها في الحصول على الذهب مشيرة الى ان الطريق لم يكن مفروشا بالورود وكانت المنافسة صعبة الا ان الذهب غال ويستحق كل هذا العناء ، وأضافت البطلة آنا ” المهمة باتت اصعب حيث يتطلب مني الكثير من الجد والاجتهاد للبقاء على قمة العالم”.