الرياضة

في دوري يلو.. الفيصلي يتقدم .. والتعادل يحسم لقاء النجمة والعروبة

صحيفة البلادaccess_time9 / شوال / 1445 هـ      17 أبريل 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض – هاني البشر
اختتمت مساء اليوم الأربعاء منافسات الجولة الـ(28) من دوري يلو للدرجة الأولى لكرة القدم؛ بإقامة 3 لقاءات.

فقد خسر القيصومة من ضيفه الفيصلي بهدفين لهدف، وانتهت مواجهة النجمة والعروبة بالتعادل السلبي، وانتصر الجندل على ضيفه الجبلين بهدف دون رد؛ ليحتدم الصراع بين أندية المقدمة؛ سعيًا للاقتراب من دائرة الصعود؛ التي يقترب منها القادسية المتصدر بـ 59 نقطة، يليه الخلود في الوصافة، والعروبة في المركز الثالث بنفس الرصيد 51 نقطة.

 

وكذلك بين أندية القاع للهروب من شبح الهبوط، حيث يتذيل الترتيب الترجي في المركز الثامن عشر بتسع عشرة نقطة، وفي المركز السابع عشر القيصومة بعشرين نقطة، وفي المركز السادس عشر يأتي هجر بثلاث وعشرين نقطة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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