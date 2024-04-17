في دوري يلو.. الفيصلي يتقدم .. والتعادل يحسم لقاء النجمة والعروبة

الرياض – هاني البشر
اختتمت مساء اليوم الأربعاء منافسات الجولة الـ(28) من دوري يلو للدرجة الأولى لكرة القدم؛ بإقامة 3 لقاءات.
فقد خسر القيصومة من ضيفه الفيصلي بهدفين لهدف، وانتهت مواجهة النجمة والعروبة بالتعادل السلبي، وانتصر الجندل على ضيفه الجبلين بهدف دون رد؛ ليحتدم الصراع بين أندية المقدمة؛ سعيًا للاقتراب من دائرة الصعود؛ التي يقترب منها القادسية المتصدر بـ 59 نقطة، يليه الخلود في الوصافة، والعروبة في المركز الثالث بنفس الرصيد 51 نقطة.
🔚 نهاية المباراة#القيصومة 1#الفيصلي 2
⚽️ شاهد الأهداف ..⤵️#القيصومة_الفيصلي | #دوري_يلو
#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/1ohj7CGmmj
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) April 17, 2024
وكذلك بين أندية القاع للهروب من شبح الهبوط، حيث يتذيل الترتيب الترجي في المركز الثامن عشر بتسع عشرة نقطة، وفي المركز السابع عشر القيصومة بعشرين نقطة، وفي المركز السادس عشر يأتي هجر بثلاث وعشرين نقطة.
🔚 نهاية المباراة#الجندل 1#الجبلين 0
⚽️ شاهد هدف المباراة ..⤵️#الجندل_الجبلين | #دوري_يلو
#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/kTNGfuZfC4
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) April 17, 2024