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طريقة عمل كيكة الزبدة بطبقة الحليب المكثف المحلي بالليمون

نيفين عباسaccess_time9 / شوال / 1445 هـ      17 أبريل 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

وصفة كيك الزبدة الغني مع طبقة من الحليب المكثف المحلي بالليمون

المقادير اللازمة

لطبقة الحليب المكثف المحلي
عبوة حليب مكثف محلي
بشر ليمون
ربع كوب عصير ليمون

للكيك
2 كوب سكر
1 1/2 كوب زيت نباتي أو زبدة
2 ملعقة صغيرة فانيليا
3 بيضات كبيرة بدرجة حرارة الغرفة
3 أكواب دقيق لجميع الأغراض
ملعقة صغيرة بيكينج بودر
ملعقة صغيرة ملح

طريقة العمل
يقلب الحليب مع بشر وعصير الليمون ويترك بالثلاجة
سخن الفرن مسبقًا إلى 325 درجة فهرنهايت (175 درجة مئوية)
ادهني صينية مستطيلة وقومي بتبطينها
في وعاء كبير ، اخفقي السكر والزيت والفانيليا والبيض بالخلاط الكهربائي حتى يصبح الخليط خفيفًا ورقيقًا
يمزج الدقيق مع البيكينج بودر والملح
يقلب في الخليط حتى يمتزج
يوضع في الصينية
اخبزيها لمدة 55-70 دقيقة أو حتى يخرج عود أسنان نظيف
اتركي الكيك يبرد
ثم يغطي بطبقة الحليب المكثف المحلي
ثم يقطع ويقدم

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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