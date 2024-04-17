طريقة عمل كيكة الزبدة بطبقة الحليب المكثف المحلي بالليمون

وصفة كيك الزبدة الغني مع طبقة من الحليب المكثف المحلي بالليمون

المقادير اللازمة

لطبقة الحليب المكثف المحلي

عبوة حليب مكثف محلي

بشر ليمون

ربع كوب عصير ليمون

للكيك

2 كوب سكر

1 1/2 كوب زيت نباتي أو زبدة

2 ملعقة صغيرة فانيليا

3 بيضات كبيرة بدرجة حرارة الغرفة

3 أكواب دقيق لجميع الأغراض

ملعقة صغيرة بيكينج بودر

ملعقة صغيرة ملح

طريقة العمل

يقلب الحليب مع بشر وعصير الليمون ويترك بالثلاجة

سخن الفرن مسبقًا إلى 325 درجة فهرنهايت (175 درجة مئوية)

ادهني صينية مستطيلة وقومي بتبطينها

في وعاء كبير ، اخفقي السكر والزيت والفانيليا والبيض بالخلاط الكهربائي حتى يصبح الخليط خفيفًا ورقيقًا

يمزج الدقيق مع البيكينج بودر والملح

يقلب في الخليط حتى يمتزج

يوضع في الصينية

اخبزيها لمدة 55-70 دقيقة أو حتى يخرج عود أسنان نظيف

اتركي الكيك يبرد

ثم يغطي بطبقة الحليب المكثف المحلي

ثم يقطع ويقدم