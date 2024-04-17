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طريقة عمل سويت آند ساور الجمبري

نيفين عباسaccess_time9 / شوال / 1445 هـ      17 أبريل 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

وصفة سويت آند ساور الجمبري والتي من الممكن تحضيرها باللحم أو الدجاج

المقادير اللازمة

20 حبة روبيان كبير
حبة فلفل أخضر
حبة فلفل أحمر
حبة بصلة متوسطة
2 قطعة أناناس
1/3 كوب خل أرز
ربع كوب سكر بني
2 ملعقة كبيرة كاتشاب
1 ملعقة كبيرة صوص صويا
نصف كوب ماء

طريقة العمل

يخلط خل الأرز (يمكن أن يتم استبداله بخل عادي مضاف إليه بعض الماء) مع السكر البني، كاتشب، صوص صويا، وماء حتى الغليان
قومي بتقطيع البصل، ،الفلفل والأناناس إلى مكعبات، تحمر ثم تضاف إلى الصوص
يحمر الجمبري في طاسة عميقة حتى ينضج
اضيفي الصوص إلى الجمبري وقدميه ساخناً

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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