طريقة عمل سويت آند ساور الجمبري

وصفة سويت آند ساور الجمبري والتي من الممكن تحضيرها باللحم أو الدجاج

المقادير اللازمة

20 حبة روبيان كبير

حبة فلفل أخضر

حبة فلفل أحمر

حبة بصلة متوسطة

2 قطعة أناناس

1/3 كوب خل أرز

ربع كوب سكر بني

2 ملعقة كبيرة كاتشاب

1 ملعقة كبيرة صوص صويا

نصف كوب ماء

طريقة العمل

يخلط خل الأرز (يمكن أن يتم استبداله بخل عادي مضاف إليه بعض الماء) مع السكر البني، كاتشب، صوص صويا، وماء حتى الغليان

قومي بتقطيع البصل، ،الفلفل والأناناس إلى مكعبات، تحمر ثم تضاف إلى الصوص

يحمر الجمبري في طاسة عميقة حتى ينضج

اضيفي الصوص إلى الجمبري وقدميه ساخناً