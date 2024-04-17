طريقة عمل تارت الشوكولاتة البارد بدون فرن أو دقيق أو بيض

طريقة سهلة لعمل تارت شوكولاتة بدون فرن ودقيق أو بيض
المقادير اللازمة
300 جرام بسكويت شوكولاتة
100 جرام زبدة
400 جرام شوكولاتة
300 ملل كريمة
نصف كوب سكر بودرة
فراولة للتزيين
طريقة العمل
يطحن البسكويت حتى يصبح ناعم
تضاف له الزبدة وتقلب جيداً
يوضع الخليط فى صينية تارت
ثم يفرد جيداً حتى يتساوى
تسخن الكريمة على النار مع السكر البودرة
ترفع من على النار وتضاف لها الشوكولاتة
تترك دقيقتين حتى تذوب
تقلب جيداً حتى نحصل على خليط ناعم
ثم يضاف للبسكويت
يترك التارت فى الثلاجة حتى يبرد تماماً ويتماسك
يزين بالفراولة ويقدم