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طريقة عمل تارت الشوكولاتة البارد بدون فرن أو دقيق أو بيض

نيفين عباسaccess_time9 / شوال / 1445 هـ      17 أبريل 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

طريقة سهلة لعمل تارت شوكولاتة بدون فرن ودقيق أو بيض

المقادير اللازمة

300 جرام بسكويت شوكولاتة
100 جرام زبدة
400 جرام شوكولاتة
300 ملل كريمة
نصف كوب سكر بودرة
فراولة للتزيين

طريقة العمل
يطحن البسكويت حتى يصبح ناعم
تضاف له الزبدة وتقلب جيداً
يوضع الخليط فى صينية تارت
ثم يفرد جيداً حتى يتساوى
تسخن الكريمة على النار مع السكر البودرة
ترفع من على النار وتضاف لها الشوكولاتة
تترك دقيقتين حتى تذوب
تقلب جيداً حتى نحصل على خليط ناعم
ثم يضاف للبسكويت
يترك التارت فى الثلاجة حتى يبرد تماماً ويتماسك
يزين بالفراولة ويقدم

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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