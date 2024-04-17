طريقة عمل تارت الشوكولاتة البارد بدون فرن أو دقيق أو بيض

طريقة سهلة لعمل تارت شوكولاتة بدون فرن ودقيق أو بيض

المقادير اللازمة

300 جرام بسكويت شوكولاتة

100 جرام زبدة

400 جرام شوكولاتة

300 ملل كريمة

نصف كوب سكر بودرة

فراولة للتزيين

طريقة العمل

يطحن البسكويت حتى يصبح ناعم

تضاف له الزبدة وتقلب جيداً

يوضع الخليط فى صينية تارت

ثم يفرد جيداً حتى يتساوى

تسخن الكريمة على النار مع السكر البودرة

ترفع من على النار وتضاف لها الشوكولاتة

تترك دقيقتين حتى تذوب

تقلب جيداً حتى نحصل على خليط ناعم

ثم يضاف للبسكويت

يترك التارت فى الثلاجة حتى يبرد تماماً ويتماسك

يزين بالفراولة ويقدم